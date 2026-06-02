Развожаев призвал не занимать очереди за бензином на АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не занимать очереди за покупкой бензина с самого утра. По итогам оперативного совещания, окончившегося ночью 2 июня, господин Развожаев сообщил, что в этот день продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться только по талонам, на ТЭС и автозаправках АТАН.

«Это временная мера. В течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду. Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо»,— написал губернатор в Telegram-канале. Он добавил, что информация о времени «свободной продажи» бензина 3 июня будет известна позднее.

30 мая власти Крыма ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров в одни руки из-за ограниченного запаса этого топлива. Также была запрещена заправка в канистры. С 31 мая талоны на бензин АИ-92 и АИ-95 были введены в Севастополе. По словам Развожаева, перебои с поставками топлива вызваны логистическими сложностями. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на нормализацию ситуации уйдет месяц.