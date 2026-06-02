Через коды, через расстояния

Из-за ограничений VPN в России многие компании, работающие с открытым кодом и продолжающие заниматься разработкой в международных репозиториях, столкнулись с проблемами. В основном речь идет о нестабильном доступе к внешним ресурсам разработки, причем не только о недоступности отдельных сервисов, но и о серьезном осложнении уже привычных процессов. В Роскомнадзоре утверждают, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых протоколов VPN предоставляется российским компаниям по их заявкам.

Ограничения VPN-трафика в РФ напрямую сказались на разработчиках софта, рассказали “Ъ” сразу в нескольких ИТ-компаниях. В первую очередь проблемы касаются инструментов, связанных с решениями open source (открытого кода) и международной разработкой, говорят в ГК Softline. Это репозитории кода, системы управления его версиями, библиотеки, а также среды разработки с облачными компонентами. «Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами»,— отмечает руководитель отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александр Демин.

Решения на базе open source в отечественной ИТ-отрасли наиболее популярны. Как сказали “Ъ” эксперты, в продуктах молодых вендоров, уже находящихся в реестре Минцифры, доля open source может доходить до 50–90%. Ранее Минцифры рассматривали маркировку таких продуктов в реестре, но позже от идеи отказались (см. “Ъ” от 5 мая). Со своей стороны, зарубежные репозитории уже вводили определенные ограничения для разработчиков из РФ, но не носившие массового характера.

Сейчас речь идет о самых разнообразных классах ПО, а также связанных с ними средствах разработки, подтверждает ИТ-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов. Трудности подключения носят двойственный характер: с одной стороны, это блокировки внутри страны, с другой — блокировки для российских компаний и пользователей со стороны зарубежных игроков. Для многих разработчиков это означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные с пересборкой и обновлениями ПО, говорит он. «Системный характер сбои приобрели с февраля—марта. Совпало с несколькими волнами ограничений популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские»,— добавляет ведущий специалист отдела исследовательских разработок ИТ-компании «Стахановец» Алексей Миронов. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Как сообщал “Ъ”, к январю Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов (см. “Ъ” от 22 января). Но наиболее активную борьбу с VPN-трафиком регуляторы начали весной 2026 года. Например, в конце марта стало известно о новых условиях для присутствия ИТ-компаний в реестре Минцифры, согласно которым их могут лишить статуса ИТ-компании, если они не ограничат доступ к своим ресурсам для пользователей с VPN (см. “Ъ” от 31 марта). При этом в марте количество скачиваний крупнейших VPN-сервисов в стране выросло в 14 раз год к году, до 9,2 млн (cм. “Ъ” от 28 апреля).

В Роскомнадзоре “Ъ” ответили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам этих организаций. В списки исключений внесены уже более 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, в том числе разработчиков.

Попытки блокировок ряда стандартных протоколов для создания виртуальных частных сетей и защищенного доступа к ресурсам нарушают нормальную работу сети, создавая проблемы для добросовестных пользователей, подчеркивают в ассоциации «Руссофт». «Мы уже не первый год сталкиваемся с ограничениями, связанными с санкциями со стороны зарубежных стран. Сейчас к этим ограничениям добавились ограничения, которые осложняют разработчикам и так непростой доступ к зарубежным профессиональным ресурсам»,— говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Речь идет не только о недоступности отдельных сервисов, но и о деградации привычных процессов, добавляет Александр Демин: «Прерываются соединения с репозиториями, падает скорость загрузки, возникают ошибки при синхронизации кода и т. д.». При этом проблема носит нерегулярный характер, сервис может работать, а затем становиться недоступным, что усложняет планирование, говорит он. Сейчас операции, которые занимали около десяти минут и проходили в автоматизированном режиме, могут длиться несколько часов и требовать участия администратора или разработчика, отмечает Максим Копов. Это расходы, которые либо ограничивают развитие продуктов, либо увеличивают их стоимость.

VPN используется компаниями не только для доступа к внешним ресурсам, но и для организации безопасного удаленного доступа сотрудников к корпоративным сетям, напоминает гендиректор Postgres Professional Иван Панченко. Если блокировки затронут такой доступ, то в отдельных случаях компании будут вынуждены отказываться от VPN-технологий, что создаст дополнительные риски ИБ, предупреждает он.

Татьяна Исакова