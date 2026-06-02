Материнская компания Google объявила о планах привлечь $80 млрд на ИИ

Американская Alphabet, материнская компания Google, объявила о планах привлечь $80 млрд за счет размещения акций. Средства пойдут на расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта вложит $10 млрд.

Компания проведет публичное размещение на $30 млрд, совершит частную продажу компании Баффетта на $10 млрд, и реализует дополнительную программу продажи акций на $40 млрд в третьем квартале.

Организаторы размещения — Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. Полученные $50 млрд Alphabet планирует направить на ИИ-инфраструктуру, остальные $30 млрд — на налоговые выплаты по грантам сотрудникам.