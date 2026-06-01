Бастрыкин хочет знать обстоятельства избиения двух человек в центре Ярославля

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового избиения в центре Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ сообщали, что в ночь после празднования Дня города на углу улиц Кирова и Андропова группа мужчин напала на двух человек. Как видно на опубликованных кадрах с места, пострадавшие лежали на асфальте, удары им наносились в том числе ногами. По факту произошедшего областное СУ СК возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Алла Чижова