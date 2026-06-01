Улицу для присвоения названия в честь «Локомотива» выберут в два этапа

В Ярославле 3 июня начнется сбор предложений по выбору элемента улично-дорожной сети, который будет назван в честь ХК «Локомотив». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Голосование проведут в два этапа. На первом будут принимать предложения, какую улицу, проспект или площадь назвать в честь двукратного обладателя Кубка Гагарина. Варианты можно будет отправить через платформу обратной связи и «Госуслуги» в мессенджере «Макс». Сбор предложений продлится до 22 июня.

После первого этапа выберут 10 наиболее популярных вариантов, которые выставят на итоговое голосование. Оно продлится с 1 по 15 июля.

«Итоги подведем на чествовании команды в августе»,— сообщил губернатор.

О планах по присвоению улице названия в честь хоккейной команды Михаил Евраев сообщил 24 мая на чемпионском параде, посвященном второй победе ХК «Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Алла Чижова