В Ярославле с территории детсада эвакуировали лося

В Ярославле с территории детского сада в Заволжском районе вывезли заблудившегося лося. Об этом сообщили в областном министерстве лесного хозяйства и природопользования.

Фото: Министерство природопользования ЯО

Животное оказалось на детской площадке. На место приехали сотрудники госохотнадзора. Они ввели лосю препарат, тем самым подготовив животное к транспортировке.

«Животное было успешно перемещено в естественную среду обитания. Благодаря профессиональным действиям специалистов ситуация была разрешена успешно и без последствий»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова

