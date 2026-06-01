В Ярославле на улице Первомайской появится остановочный павильон

Ярославское учреждение «Горзеленхозстрой» ищет подрядную организацию для установки остановочного павильона на улице Первомайской напротив Гостиного двора. Соответствующая процедура объявлена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация Фото: Документация

Остановка будет выполнена в том же стиле, что и другие новые павильоны в городе: со стеклянными стенками, декоративным элементом «Секира» на крыше и в желто-сером цвете. Павильон оборудуют системой видеонаблюдения и электронным табло с расписанием общественного транспорта.

Начальная цена контракта определена в 2,7 млн руб. Торги состоятся 4 июня. Подрядчику на работы дается 30 дней.

Алла Чижова