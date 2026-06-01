В Ярославле УФАС признало рекламу магазина вейпов незаконной

Ярославское межрегиональное УФАС возбудило дело из-за рекламы магазина вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольный орган признал незаконной световую проекцию с надписью «VAPE SHOP» и изображением вейпа на асфальте перед входом в магазин на улице Свободы в областной столице. При этом УФАС нашло сразу два нарушения в данной рекламе — запрет на продвижение магазинов, торгующих никотинсодержащей продукцией, и использование иностранных слов без перевода на русский язык.

В управлении пояснили, что отсутствие указания конкретной марки вейпов не делает рекламу легальной, а использование английских слов «может искажать смысл информации для потребителей».

Теперь предпринимателю грозит ответственность по ч. 4 ст. 14.3.1 КоАП РФ («Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета рекламы никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей»). Штраф для юрлиц составляет 150 – 600 тыс. руб.

Алла Чижова