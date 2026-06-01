Россельхознадзор нашел нарушения у 12 организаций общепита в Ярославле

Сотрудники управления Россельхознадзора установили, что 12 организаций общепита в Ярославле, реализующих продукцию через онлайн-сервисы доставки, нарушают требования ветеринарного законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Надзорные мероприятия проводились в этом году. В результате мониторинга было выявлено, что 12 хозяйствующих субъектов не зарегистрированы во ФГИС «ВетИС».

Как пояснили в ведомстве, это свидетельствует о покупке сырья животного происхождения без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Такое положение не позволяет установить, какое сырье использовалось для приготовления, а как следствие, представляет потенциальную угрозу здоровью потребителей. В пример Россельхознадзор привел кафе «Шаурмангал», которое продает гирос, шаурму и шашлык.

«Согласно компоненту "Цербер" ФГИС "ВетИС" установлено, что данный индивидуальный предприниматель не зарегистрирован как предприятие общественного питания по конкретному адресу и отсутствует в реестре хозяйствующих субъектов. Следовательно, он получает подконтрольную мясную продукцию, которую использует для приготовления пищи людям, без ветеринарных сопроводительных документов»,— сообщили в управлении.

Всем 12 организациям выданы предостережения о недопустимости нарушений.

Алла Чижова