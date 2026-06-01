Ярославский «Локомотив» расторг контракты с 10 хоккеистами

Ярославский ХК «Локомотив» расторг контракты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым, Андреем Сергеевым, нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным, Максимом Шалуновым. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Указывается, что контракты были расторгнуты по соглашению сторон. С 1 июня «Локомотив» снова сможет заключить соглашения с игроками в качестве свободных агентов, что позволит легально снизить их зарплату, чтобы новая сумма пошла в потолок зарплат. При этом разницу покроет чемпионская премия, которая не учитывается в потолке зарплат. Ввиду этого у клуба появится возможность подписать новых игроков.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс».

Алла Чижова