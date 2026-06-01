Первая неделя лета в Ярославле будет дождливой
В Ярославле на этой неделе прогнозируются осадки в виде дождя с дневной температурой воздуха +18…+23 градуса. Прогноз дает областной гидрометцентр.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
В понедельник в городе ожидается до +18 градусов, во вторник — уже до +20 градусов. В среду, 3 июня, воздух прогреется до +23 градусов и останется на этом уровне до конца недели. Осадки ожидаются всю неделю, включая ночи. Ночная температура воздуха будет составлять +10…+12 градусов.