Первая неделя лета в Ярославле будет дождливой

В Ярославле на этой неделе прогнозируются осадки в виде дождя с дневной температурой воздуха +18…+23 градуса. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В понедельник в городе ожидается до +18 градусов, во вторник — уже до +20 градусов. В среду, 3 июня, воздух прогреется до +23 градусов и останется на этом уровне до конца недели. Осадки ожидаются всю неделю, включая ночи. Ночная температура воздуха будет составлять +10…+12 градусов.

Алла Чижова