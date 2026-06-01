Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Переславле-Залесском в ДТП погиб водитель трицикла

В Переславле-Залесском в результате столкновения с легковым автомобилем погиб водитель трицикла. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла 31 мая в 19:50. В районе дома № 18 по улице Московской произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia, которым управляла 62-летняя женщина, и трицикла BRP Can-Am Spyder, которым управлял 47-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель трицикла получил травмы, доставлен в больницу, где впоследствии скончался»,— сообщили в УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова

Новости компаний Все