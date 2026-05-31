В Ростове Великом два ребенка попали в ДТП на электросамокате

В Ростове Великом две девочки 2012 и 2013 годов рождения попали в аварию на электросамокате. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП зафиксировано 30 мая в 20:00 во втором микрорайоне. В ведомстве рассказали, что управляла электросамокатом мощностью 600 Вт девочка 2012 года рождения. Ребенок помладше был пассажиром. Водитель электросамоката при движении потеряла контроль, что привело к падению на тротуар. В результате ДТП девочка 2012 года рождения была госпитализирована, пассажир не пострадал.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Алла Чижова