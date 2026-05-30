Главные новости за 30 мая: Ростов-на-Дону и область

За четыре месяца 2026 года таможенные органы Южного таможенного управления, действующие на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи и Краснодарского края, возбудили 11 уголовных дел по фактам нелегального оборота контрафактной и контрабандной табачной продукции. Об этом заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни Анатолий Жуков рассказал в рамках онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией», организованной «Ъ-Ростов» совместно с «Ъ-Кубань».

Минувшей ночью и утром силы противовоздушной обороны уничтожили почти полсотни беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. В Таганроге при детонации дрона в частном доме пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. Массированная воздушная атака затронула девять районов и два города Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, наибольший урон стихия нанесла Таганрогу и прилегающим территориям.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова на экстренном заседании комиссии приняла решение расширить границы режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 мая, после ночного удара беспилотников, в результате которого пострадали промышленные и коммерческие структуры, социальный объект, а также выбиты стекла в жилых домах.

Правительство Ростовской области ввело временный запрет на розничную реализацию алкогольных напитков 1 июня, приурочив ограничение к празднованию Международного дня защиты детей. Соответствующая информация была опубликована в официальном сообщении пресс-службы кабинета министров региона.

В Ростовской области с 30 мая по 1 июня продлено штормовое предупреждение из-за мощного ливня с градом и шквалистым ветром до 25 м/с, который уже привел к затоплению центральных улиц Ростова и параличу движения в некоторых районах. В донской столице резко ухудшилась погода — сильный дождь с градом обрушился на город днем 30 мая. Стихия спровоцировала подтопления сразу на нескольких магистралях. Очевидцы сообщают, что в переулке Доломановском уровень воды достиг критических отметок: там в дорожной яме застрял легковой автомобиль. Аналогичная картина наблюдается на улицах Пушкинской и Максима Горького, где образовались настоящие потоки.

По итогам первого квартала 2026 года администрация Ростова-на-Дону аккумулировала 32 млн руб. за счет штрафов, наложенных на водителей, проигнорировавших оплату парковки — эти данные обнародовали в региональном Минтрансе.