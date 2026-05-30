Парковочные штрафы принесли Ростову 32 млн рублей в первом квартале

По итогам первого квартала 2026 года администрация Ростова-на-Дону аккумулировала 32 млн руб. за счет штрафов, наложенных на водителей, проигнорировавших оплату парковки — эти данные обнародовали в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что указанная сумма в 32 млн руб. была получена исключительно за январь, февраль и март текущего года. Для сравнения: за весь предыдущий год городская казна пополнилась на 132 млн от аналогичных взысканий. При этом поступления именно от оплаты парковочных мест в 2024 году оказались значительно скромнее — всего 14 млн руб.

Примечательно, что с 1 апреля текущего года размер штрафа за невнесение платы за стоянку в Ростове был повышен вдвое. Ранее он фиксировался на отметке в 1,5 тыс. руб. Горожане вынужденно становятся нарушителями: на парковочных карманах отсутствуют автоматические терминалы (паркоматы), а вводить в эксплуатацию новые аппараты городские власти не планируют. С интернет-оплатой тоже возникают сложности — водители жалуются на частые перебои с передачей данных.

Мэр Ростова Александр Скрябин прокомментировал ситуацию так: «Мы делаем только первые шаги в этом направлении». Эта фраза прозвучала на фоне длинного списка инициатив, которые уже пережила система платных стоянок в донской столице. Эксперты связывают резкий рост сбора штрафов не столько с повышением дисциплины, сколько с техническими барьерами, мешающими водителям оперативно оплатить услугу легальным путем.

Станислав Маслаков