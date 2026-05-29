Таможенники Юга изъяли из нелегального оборота табачные изделия на 160,6 млн рублей

За четыре месяца 2026 года таможенные органы Южного таможенного управления, действующие на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи и Краснодарского края, возбудили 11 уголовных дел по фактам нелегального оборота контрафактной и контрабандной табачной продукции. Об этом заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни Анатолий Жуков рассказал в рамках онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией», организованной «Ъ-Ростов» совместно с «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Анатолия Жукова, из незаконного оборота таможенники изъяли более 1,1 млн пачек табачных изделий на общую сумму 160,6 млн руб. В этом году таможенные органы региона также возбудили два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при перемещении курительного табака, сигарет и т. п. товаров. Общая сумма по этим делам превысила 52,4 млн руб.

Замначальника добавил, что в первом квартале 2026 года подразделения контроля за ввозом и оборотом товаров таможен региона провели семь проверочных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции, что практически соответствует количеству проверок годом ранее. «Во время осмотров помещений и территорий совместно с территориальными подразделениями Южной транспортной прокуратуры и МВД России было выявлено и изъято из торгового оборота свыше 28 тыс. единиц продукции (сигареты, электронные системы нагревания табака) без акцизных марок, в том числе с отсутствием обязательной маркировки средствами идентификации», — сообщил Анатолий Жуков.

Владимир Андреев

