В Ростовской области 1 июня введут сухой закон в честь Дня защиты детей

Правительство Ростовской области ввело временный запрет на розничную реализацию алкогольных напитков 1 июня, приурочив ограничение к празднованию Международного дня защиты детей. Соответствующая информация была опубликована в официальном сообщении пресс-службы кабинета министров региона.

Подобные меры вводятся в регионе на ежегодной основе. Как уточнили в администрации, ограничение распространяется сугубо на объекты розничного звена, а также на точки, специализирующиеся на реализации алкоголя на вынос. Магазинам и торговым павильонам придется воздержаться от продажи горячительных напитков на протяжении всех суток 1 июня.

Вместе с тем предприятия общепита, включая бары и рестораны, продолжат функционировать в привычном графике. Сотрудники заведений, где предусмотрено потребление алкоголя непосредственно на месте, смогут обслуживать посетителей в обычном порядке.

Эксперты отмечают, что данная практика укладывается в общероссийский тренд на ограничение продаж спиртного в дни проведения детских и молодежных праздников. Подобные временные запреты, как правило, направлены на снижение рисков для несовершеннолетних граждан и поддержание общественного порядка во время массовых гуляний.

Согласно разъяснениям донского правительства, нововведение не коснется работы легальных точек общественного питания, что позволяет сохранить баланс между профилактическими мерами и интересами законопослушных предпринимателей.

Станислав Маслаков