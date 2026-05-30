В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней до 1 июня

В Ростовской области с 30 мая по 1 июня продлено штормовое предупреждение из-за мощного ливня с градом и шквалистым ветром до 25 м/с, который уже привел к затоплению центральных улиц Ростова и параличу движения в некоторых районах.

В донской столице резко ухудшилась погода — сильный дождь с градом обрушился на город днем 30 мая. Стихия спровоцировала подтопления сразу на нескольких магистралях. Очевидцы сообщают, что в переулке Доломановском уровень воды достиг критических отметок: там в дорожной яме застрял легковой автомобиль. Аналогичная картина наблюдается на улицах Пушкинской и Максима Горького, где образовались настоящие потоки.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, непогода задержится в регионе как минимум до 1 июня включительно. Синоптики прогнозируют целый комплекс неблагоприятных явлений: ливни, грозы, град и порывы ветра от 20 до 25 метров в секунду. Ростовский гидрометцентр подтвердил, что штормовое предупреждение сохраняется на трое суток.

Городские аварийные и дорожные бригады переведены на усиленный график работы. Власти обратились к местным жителям с просьбой минимизировать время нахождения на открытом воздухе: во время грозы опасно укрываться под высокими деревьями, а автомобили рекомендуется парковать вдали от рекламных конструкций и зеленых насаждений. При возникновении чрезвычайных ситуаций горожанам советуют немедленно звонить по номеру 112.

Спасатели также рекомендуют ростовчанам отказаться от дальних поездок и не выходить из квартир без острой необходимости. В зоне особого риска — низменные участки и районы с плохим водоотведением, где уже зафиксированы локальные подтопления проезжей части.

Станислав Маслаков