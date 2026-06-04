Инфляция давит на ДМС

Медицинская отрасль России и Петербурга находятся под прессом инфляции: за год, по оценкам участников рынка, некоторые крупные клиники подняли цены на свои услуги на 20–30%. На этом фоне рынок ДМС продолжает падение, страховщики, работающие по системе добровольного медстрахования не имеют возможности поднимать адекватно цены. Хоть по итогам года рынок ДМС и вырос в стране на 15% в денежном выражении, количество договоров сократилось значительно — в Петербурге, по подсчетам экспертом, почти на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок платных медицинских услуг в Петербурге в 2026 году будет расти примерно на 12–15% к прошлому году. В основном этот рост формирует медицинская инфляция

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рынок платных медицинских услуг в Петербурге в 2026 году будет расти примерно на 12–15% к прошлому году. В основном этот рост формирует медицинская инфляция

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня развитие как государственной, так и частной медицины в Санкт-Петербурге сдерживается комплексом взаимосвязанных факторов: дефицит кадров, особенно в узких специализациях; активная конкуренция за высококвалифицированных специалистов (это характерно в большей мере для частного сектора); нестабильность макроэкономических факторов и связанная с этим высокая себестоимость услуг; ограниченное и нестабильное финансирование, в том числе в цифровизацию отрасли, развитие высокотехнологичных программ. «Кроме того, меняется и поведение потребителя — все больше пациентов переходит к "сберегательной" модели, получая помощь в рамках программ ОМС или ДМС, если есть такая опция у работодателя. В отрасли становится меньше "живых" денег, и это напрямую влияет на скорость и глубину возможных изменений»,— говорит Максим Таланов, заместитель генерального директора компании «ЭлНетМед».

Сергей Пониделко, медицинский директор «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, отмечает, что одновременно растут информированность пациентов и их ожидания от качества сервиса и коммуникации с врачом. «Нередко специалисту приходится тратить время не только на диагностику и лечение, но и на обсуждение информации, полученной пациентом из интернета, а иногда — и на устранение последствий самолечения. В таких условиях особенно важны опыт команды, внутренняя устойчивость клиники и внимание к сохранению персонала»,— рассуждает эксперт.

Главный враг

Но главная проблема — инфляция. Юрий Волков, генеральный директор «СОПОС», говорит, что сегодня медицинские клиники сталкиваются с ростом своих издержек, которые они, несомненно, постараются переложить на пациентов и страховщиков. «Некоторые крупные сети уже подняли цены на 20–30%. При этом страхователи не имеют возможности пропорционально увеличивать бюджеты на ДМС по экономическим причинам. В этой ситуации страховщики отвечают усилением контроля за назначениями врачей и попытками ограничивать услуги для застрахованных,— говорит эксперт. В ход идет более тщательная сверка назначений с клиническими рекомендациями, использование их как базы для расчетов с клиниками при одновременном игнорировании этих же рекомендаций на этапе продажи полисов.

«Снижение убыточности договоров через давление на врачей с тем, чтобы лечить без назначения отдельных услуг, постепенно становится распространенной практикой. Часть специалистов уже отказывается работать по ДМС, считая систему непрозрачной и невыгодной. "Кассовых" врачей клиники стали выводить из системы ДМС вовсе. Для пациентов это оборачивается ростом числа отказов в согласовании услуг и ощущением, что любая попытка получить расширенную помощь или попасть к популярному врачу упирается в ограничения страховщика»,— делится господин Волков. Для клиник, полагает эксперт, это становится дополнительным административным давлением и риском недополучения доходов при растущих издержках. «Все это в целом это ведет к деградации системы ДМС и ее постепенному превращению в модель "ОМС плюс диагностика без очереди". При этом медицинская инфляция не ведет к подорожанию полисов ДМС. На тендерах мы наблюдаем возможность заключения договоров по более низким ценам, чем у текущего или даже прошлогоднего страховщика»,— говорит он.

Выручка не поспевает за ценами

Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век», отмечает что расходы на закупку оборудования и медикаментов растут быстрее, чем выручка клиник. На это влияют санкционные ограничения, усложнение логистики поставок импортной техники и запчастей к ней. «Как следствие, медицинская инфляция показала очень высокий уровень — 5–20% в 2026 году»,— указывает он.

ДМС, по его словам, остается важным каналом привлечения пациентов в частные клиники. «К сожалению, заметно, что в 2025 году работодатели начали экономить: число договоров ДМС в Петербурге сократилось примерно на треть. Согласно статистическим данным, рынок ДМС в 2025 году вырос в деньгах (+14,2% по РФ), но этот рост обеспечен не привлечением новых клиентов, а инфляционным ростом цен на услуги. В первом квартале 2026 (к АППГ) прогнозируется рост сегмента ДМС в 2026 год на уровне 10–12% (до 360 млрд рублей по РФ), что ниже уровня медицинской инфляции (13–15%). Как следствие, возникли новые тренды в ДМС: сокращение наполнения программ, отказ от дополнительных опций, таких как стоматология, реабилитация. Включение, по просьбе работодателей, большего количества бонусных программ (чекапы, психологическая помощь), что влияет на "кошелек" cтраховщиков»,— рассказал господин Смирнов.

Артем Кольцов, управляющий партнер центров имплантации и стоматологии «ИНТАН», замечает, что основным фактором, повлиявшим на рынок частной медицины и стоматологии в 2026 году, стала отмена льгот по страховым взносам для отрасли. «Для клиник это означает существенный рост операционной нагрузки, прежде всего — фонда оплаты труда, который традиционно занимает значительную долю в структуре расходов. Перед участниками рынка фактически встал выбор между несколькими непростыми сценариями: повышением цен для пациентов, пересмотром условий оплаты труда специалистов или уходом части игроков в "серую" зону. Каждый из этих вариантов в той или иной степени отрицательно влияет на устойчивость бизнеса и финансовые показатели клиник»,— говорит он.

Как считает господин Смирнов, медицинская отрасль в Санкт-Петербурге переходит от бурного роста к выходу на плато в развитии. Продолжает наблюдаться тенденция к консолидации. Крупные сети поглощают более мелкие клиники. Причем, процесс укрупнения происходит не только в частном секторе.

Гибкий подход

Директор Санкт-Петербургского филиала СК «Ренессанс страхование» Максим Алташкин говорит, что основной вклад в медицинскую инфляцию дают удорожание оборудования и расходных материалов, а также рост зарплат медицинского персонала на фоне острого дефицита кадров. «Тарифы ДМС растут при пролонгации в среднем от 8 до 13%»,— говорит он. При этом, по словам господина Алташкина, массового отказа от ДМС не происходит, от ДМС отказываются менее 1% портфеля.

«Работодатели предпочитают искать более эффективные модели покрытия, пересматривают лимиты и исключают самые затратные риски. Чаще всего под сокращение попадает стоматология как одна из самых убыточных опций в ДМС. Списки клиник пересматривают в пользу тех, кто дает лучшие ценовые условия без потери качества. ДМС чаще становится инструментом управления издержками и сокращения потерь рабочего времени на больничные, растет спрос на превентивные процедуры, от комплексных чекапов до программ ЛФК»,— перечисляет господин Алташкин. Он уверен, что ДМС сохранит позицию обязательного элемента соцпакета, однако клиенты тщательнее отслеживают убыточность программ, шире применяют гибкие схемы с франшизами и разделяют покрытие для разных категорий сотрудников.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что пик спроса на ДМС со стороны работодателей пришелся на 2022–2024 годы, в период острого кадрового голода. «Сейчас рынок постепенно выравнивается, и компании предлагают менее комплексный и более выборочный ДМС. 2025 год стал наименьшим по числу договоров ДМС (660 тыс. против 929 тыс. в 2024 году). По России падение не такое чувствительное — всего на 1,4%. На наш взгляд, снижение числа полисов связано с постепенным преодолением последствий демографической ямы 1990-х, на рынок труда массово приходят зумеры, дети 2000-х, и работодателям есть, из чего выбирать. Сказывается и тренд на "затягивание поясов", когда администрация урезает издержки в пользу менее дорогого соцпакета»,— говорит она.

Рассуждая о будущем отрасли, эксперты полагают, что среди перспективных направлений для частной медицины станут развитие сложных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения, требующих серьезных инвестиций в оборудование. «Частные клиники зачастую более гибко внедряют такие решения и могут быстрее адаптировать новые подходы в практику. Кроме того, коммерческая медицина традиционно делает акцент на сервисной составляющей: возможности оперативной записи, комфортной логистике для пациента и более персонализированном сопровождении. При этом система ОМС и частная медицина сегодня скорее дополняют друг друга, решая разные задачи в рамках единой системы здравоохранения»,— полагает господин Пониделко.

Управляющий партнер, главврач цифровой стоматологии MEDALL Дмитрий Черный считает, что развитие медицины в Петербурге в ближайшие годы будет определяться тремя основными факторами: государственными инвестициями, цифровизацией и динамикой рынка ДМС. «Если говорить о государственном векторе, то город активно наращивает финансирование здравоохранения. В 2026 году на программу бесплатной медпомощи выделено 309 млрд рублей — на 19 млрд больше, чем в 2025-м. Растет объем высокотехнологичной помощи: в 2025-м ее получили 150 тыс. человек, что на 15% больше. Планируется ввести 23 новых объекта здравоохранения. Для частных клиник это означает рост конкуренции за пациента, особенно в первичном звене»,— отмечает эксперт.

Артем Кольцов обращает внимание, что основным фактором, повлиявшим на рынок частной медицины и стоматологии в 2026 году, стала отмена льгот по страховым взносам для отрасли. «Для клиник это означает существенный рост операционной нагрузки, прежде всего — фонда оплаты труда, который традиционно занимает значительную долю в структуре расходов. Перед участниками рынка фактически встал выбор между несколькими непростыми сценариями: повышением цен для пациентов, пересмотром условий оплаты труда специалистов или уходом части игроков в "серую" зону. Каждый из этих вариантов в той или иной степени отрицательно влияет на устойчивость бизнеса и финансовые показатели клиник»,— говорит он.

Негативные тенденции

На этом фоне он наблюдает сразу несколько заметных тенденций. Во-первых, снижается количество запусков новых клиник. «По информации, которую мы получаем от участников рынка и профильных регуляторов, число новых стоматологических лицензий сократилось в три раза по сравнению с предыдущими периодами»,— объясняет эксперт. Во-вторых, меняется структура спроса. «Пациенты стали более осторожно относиться к дорогостоящему лечению — в частности, к хирургии и имплантации — и чаще откладывают данные процедуры в пользу терапевтических услуг и поэтапного лечения»,— рассуждает господин Кольцов. Третий важный тренд — консолидация рынка. «Крупные сетевые игроки легче адаптируются к росту издержек за счет масштаба, централизованных процессов и маркетинга. Независимым клиникам, особенно небольшим, работать становится значительно сложнее»,— говорит эксперт.

Алексей Образцов, генеральный директор медтех-компании Lab4U, считает, что в целом рынок платных медицинских услуг в Петербурге в 2026 году будет расти примерно на 12–15% к прошлому году. В основном этот рост формирует медицинская инфляция, в частности, вызванная повышением заработной платы медицинского персонала, основная причина которого — серьезный кадровый дефицит.

«В 2026 году можно ждать усиления консолидации активов, в частности, из-за того, что новые требования существенно повышают расходы небольших клиник — речь идет о вложениях в медицинские системы, защиту данных, передачу данных в ЕГИСЗ. Небольшим клиникам (площадью до 100 кв. м) выживать будет сложнее, как следствие, продолжится рост сетей, в том числе федеральных, мелкие клиники будут закрываться или специализироваться. Например, традиционный рынок лабораторной диагностики в Петербурге серьезно перегрет и стагнирует»,— отмечает эксперт.

Основные направления инвестиций — проекты, связанные с цифровизацией, обновление парка оборудования и расширение амбулаторных мощностей у успешных компаний, проекты, связанные с реабилитацией и женским репродуктивным здоровьем, развитие клиник в больших спальных районах. «Крупные инвестиционные проекты, уровня строительства стационаров, в условиях высокой ключевой ставки в Петербурге пока маловероятны»,— замечает господин Образцов.

При этом он полагает, что высокая ключевая ставка также снижает количество новых проектов, сейчас успешным можно считать проект, который выходит на начало окупаемости на второй-третий год работы.

Вероника Абрамян