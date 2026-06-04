«Экономика — не та резиновая штука, которую можно натянуть на глобус»

По традиции перед Петербургским международным экономическим форумом Business Guide обратился к своим читателям с вопросом: «Что может стать драйвером Российской экономики?»

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:

— Если посмотреть заявления правительства, Минэкономразвития, Центрального банка — есть общее понимание, что экономика проходит этап охлаждения и мобилизации ресурсов. Это нормально. Экономика циклична, и за спадом неизбежно следует рост. Поэтому наша общая задача — подготовиться. Конкретно как региональное правительство мы должны сделать так, чтобы псковские предприятия приняли максимальное участие в грядущем рывке. Для этого нужно три вещи. Первое — инфраструктура для промышленности и инвесторов. Для этого мы продолжаем развивать особую экономическую зону «Моглино» и технопарки в Великих Луках. Второе — поддержка наших предприятий. С 2021 года мы предоставляем промышленным предприятиям льготные займы на модернизацию и развитие производств, стимулируем их повышать свою производительность. Третье — кадры. Экономика меняется, и система образования должна меняться вместе с ней. Поэтому мы перестраиваем взаимодействие университетов, техникумов и предприятий под реальные потребности экономики.

Поэтому драйвером роста, на мой взгляд, станет сочетание промышленного развития, технологической модернизации и подготовки кадров под новые задачи экономики.

Ирина Гехт, губернатор Ненецкого автономного округа:

— Одним из ключевых драйверов развития российской экономики, на мой взгляд, является освоение и развитие Арктической зоны. Реализация проекта по созданию трансарктического транспортного коридора, связывающего Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион через акваторию Северного Ледовитого океана, станет новым этапом развития Северного морского пути. Это позволит сформировать новые логистические маршруты, привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места.

Современные достижения в области цифровизации и искусственного интеллекта уже сегодня способствуют активному развитию беспилотных технологий и их применению на территории Арктической зоны, в том числе для обеспечения труднодоступных территорий товарами первой необходимости. Финансирование проектов в сфере атомных технологий и беспилотного транспорта по инициативе президента В. В. Путина включено в национальные проекты Российской Федерации.

Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ:

— Одними из главных драйверов роста для российской экономики сегодня должны стать внутреннее развитие регионов и поддержка реального сектора. Экономика не может устойчиво расти при дорогих кредитах, перегруженном налогами бизнесе и падающей доступности жилья. Нужны более доступные финансовые условия, поддержка строительства, инфраструктурных проектов и промышленности. Отдельно важно усиливать собственную доходную базу регионов, чтобы деньги оставались на местах и работали на развитие территорий, создание рабочих мест и повышение качества жизни людей. Именно так формируется долгосрочный экономический рост.

Александр Дронов, губернатор Новгородской области:

— Экономика страны складывается из экономик регионов, и для нас ключевая задача — создание устойчивой базы для долгосрочного роста Новгородской области. Сегодня такой рост обеспечивают сразу несколько направлений. Первое — развитие особой экономической зоны «Новгородская». Второе направление — развитие инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства. В регионе работают четыре технопарка, два бизнес-инкубатора, креативный кластер «Трест», промышленный технопарк «Трансвит», ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», который объединяет науку и бизнес. Третья составляющая — развитие экспортного потенциала региона и переориентация внешнеэкономических связей на дружественные страны. По итогам 2025 года объем экспорта Новгородской области в такие государства вырос в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

— Уверен, что серьезный рост в отечественной экономике невозможен без широкомасштабного развития промышленности: внедрения искусственного интеллекта и робототехники, цифровизации технологий, автоматизации производства. Это позволит решить сразу три глобальные проблемы, которые сегодня во многом мешают прорывному развитию реального сектора. Я говорю о медленном росте производительности труда, физической нехватке трудовых резервов и низком престиже рабочих специальностей.

Отмечу, что повсеместное внедрение ИИ — от промышленности и финансов до здравоохранения и образования — также способно оказать значительное влияние на экономику. Сегодня ИИ меняет структуру рынков, создает принципиально новые рыночные и бизнес-модели. По данным ряда экспертов, совокупный вклад технологий ИИ во все отрасли экономики в ВВП России может составить 11,6 трлн рублей к 2030 году и 46,5 трлн рублей к 2035 году.

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия:

— Драйвером роста для российской экономики может стать комплексное развитие лесопромышленного комплекса и туристической инфраструктуры. Наша республика может стать «цехом страны» по глубокой переработке древесины. Перспективы ЛПК Карелии связаны с переходом к высокопередельной лесохимии и базы продуктов из возобновляемого сырья. Регион готов стать здесь опорным. Мы видим рост не в простом экспорте кругляка, а в выпуске высокомаржинальной продукции, в том числе за счет вовлечения в переработку лиственной древесины: выпуск новых видов бумаги, термомеханической массы и целлюлозы, в том числе вискозной, древесных топливных гранул, террасной доски, мебельного щита, термообработанной древесины, а также продукции из древесно-композитных материалов.

Второй двигатель — геоэкономика. Карелия — приграничный регион и форпост в Арктической зоне. Северный морской путь должен стать ключевым звеном трансарктического коридора, который свяжет Санкт-Петербург, Мурманск и Владивосток. В республике проходят железнодорожные пути в сторону Мурманска, есть Беломорско-Балтийский канал — это позволит развивать прилегающие территории, строить новые дороги, развивать железнодорожную сеть, обустраивать объекты на воде. Плюс уникальная рекреация. Запрос на внутренний туризм огромен. Развитие водных и природных ресурсов создаст мультипликативный эффект для смежных отраслей.

Дмитрий Визир, генеральный директор пивоваренной компании «Балтика»:

— Одними из ключевых драйверов роста российской экономики могут стать возвращение к предсказуемости и обоснованности налоговых изменений и выполнение задач по борьбе с нелегальным рынком. Это позволит создать равные и прозрачные условия для ведения бизнеса, что критически важно для долгосрочного развития. Не менее важен переход к разумному и предсказуемому регулированию: стабильность правил игры позволяет компаниям уверенно инвестировать, создавать рабочие места и добросовестно платить налоги

Дмитрий Колчин, генеральный директор группы компаний «Свеза»:

— Сегодня драйвером роста экономики становится способность государства и бизнеса совместно адаптировать отрасли к новой реальности. Для лесопромышленного комплекса это особенно актуально: за последние годы ее участники прошли через серьезную перестройку рынков и логистики. Вместе с тем мы продолжаем осваивать новые направления, перестраивать поставки и развивать переработку внутри страны. Для экспортно ориентированных компаний ключевое значение имеют не только меры поддержки, но и макроэкономические параметры. Курс валют и уровень ключевой ставки напрямую отражаются на конкурентоспособности продукции, инвестиционной активности и спросе. Поэтому поддержка экспорта, предсказуемая регуляторная среда и диалог бизнеса с государством становятся важнейшими условиями устойчивого развития.

Дмитрий Чуйко, CEO Whoosh:

— Готовность мыслить шире, выходить за рамки привычных решений. Способствовать прогрессу, а не тормозить его ограничениями. Мир развивается очень быстро, и отечественная научно-техническая база позволяет нам во многих отраслях быть не только не хуже мировых аналогов, но и задавать собственные стандарты. На примере кикшеринга мы видим, что можно создавать, по сути, новые транспортные отрасли, масштабировать наши решения в другие страны, на другие континенты. В диалоге государства и бизнеса надо продолжать совершенствовать нормативно-правовые условия для ускорения процессов, а не упираться в действующие, порой устаревшие, правила. Надо уходить от логики запретов в сторону более сложного, но несравнимо более полезного созидания.

Максим Штерн, собственник ГК «ПСК»:

— Вряд ли можно обозначить одно приоритетное направление к экономическому росту. Например, если (хочется говорить «когда») ключевая ставка опустится до 4–5% годовых, то это даст очень большой позитивный эффект и рост инвестиций. Но в то же время инфляция издержек куда более многослойная. Поэтому драйвером, видимо, может быть уход от решений для момента к созданию долгосрочных условий для программ развития по отраслям.

Виктор Заглумин, сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International:

— Сегодня ключевыми драйверами экономического развития становятся люди и технологии. Именно сочетание предпринимательской инициативы, высокого уровня образования и современных цифровых решений способно сформировать фундамент для устойчивого роста экономики. При этом важно, чтобы технологическое развитие сопровождалось созданием комфортной среды для бизнеса: доступом к капиталу, прозрачными правилами игры и возможностью быстро масштабировать успешные проекты. В этом случае человеческий капитал и технологии начинают работать как мультипликатор роста для целых отраслей.

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development:

— Драйвером роста должны стать стройка и промышленность. Запуск новых жилых, коммерческих и инфраструктурных проектов. Именно строительство традиционно запускает целую цепочку смежных отраслей.

Не менее важна промышленность, особенно современное производство с высокой добавленной стоимостью. Без сильной производственной базы невозможно говорить о долгосрочном экономическом росте и технологической независимости.

Отдельный вопрос — инвестиции в НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Экономика не может расти только за счет строительства и сырья, если не вкладываться в технологии, инженерию и людей. Нам нужны не единичные проекты, такие как робот «Федя» и колонка «Алиса», а системная работа по развитию собственных технологических решений, новых производств и конкурентоспособных продуктов.

Алексей Григурко, владелец сети ресторанов «Сытый лось» и ресторанной сети «Вей Во Wei Wo Азия»:

— Ресторанная индустрия вполне может стать одним из драйверов роста российской экономики, поскольку она создает мультипликативный эффект сразу для нескольких отраслей: сельского хозяйства, туризма, логистики и переработки. Сегодня гастрономия становится важной частью впечатлений: люди едут в регионы не только за архитектурой или природой, но и за локальной кухней. Развитие гастрономических кластеров, фуд-холлов и фестивалей еды способно дать импульс гостиничному бизнесу, аренде и сервисной экономике.

Не менее важно поддерживать небольшие фермерские хозяйства. Использование локальных продуктов снижает издержки и формирует устойчивые связи между ресторанами и производителями. Для этого малому агробизнесу необходимы доступные кредиты, лизинг и более простые механизмы господдержки. Еще одно перспективное направление — биоразлагаемая упаковка и внедрение «зеленых» стандартов, что будет стимулировать рынок переработки и экологических технологий.

Анастасия Василькова, сооснователь бренда детской одежды Choupette:

— Для российской экономики главным драйвером роста всегда была и остается вера людей в будущее — свое, своей семьи и своих детей. Когда человек уверен в завтрашнем дне, он не боится открывать бизнес, запускать новые проекты, инвестировать в образование, творчество и качество жизни. Именно поэтому особую роль сегодня играет поддержка малого и среднего предпринимательства. Во всем мире в периоды турбулентности именно малый бизнес становился источником новых идей, рабочих мест и внутреннего роста экономики.

Особенно важно развивать отрасли, связанные с семьей, детством, культурой повседневной жизни. Когда люди хотят создавать красивое пространство вокруг себя, заботиться о детях, выбирать качественные российские бренды — это формирует не только спрос, но и новую экономику доверия. А экономика начинает расти там, где у людей есть желание связывать свое будущее со своей страной.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI:

— Для роста российской экономики важно создать позитивный фон для инвестиций как в реальный сектор, так и в инфраструктуру. Без частных и государственных вложений невозможно говорить ни о технологическом суверенитете, ни о новых рабочих местах. Одним из ключевых мультипликаторов этих инвестиций остается строительная отрасль. Сегодня доля строительства в ВВП страны составляет около 13%. При этом она тянет за собой металлургию, машиностроение, производство стройматериалов и логистику.

Важно не только увеличивать объемы финансирования сектора, но и снимать административные барьеры, сокращать сроки согласований и упрощать процедуры, которые тормозят реализацию проектов. Девелоперам, как и любому инвестору, важны понятные и прозрачные правила игры. Кроме того, одним из ключевых условий для роста остается снижение процентной ставки — она отражается как на стоимости заемного капитала для бизнеса, так и на возможности населения приобретать жилье.

Ольга Кириллова, председатель правления ГК «Альфа-Лизинг»:

— Главным драйвером роста российской экономики в ближайшие годы может стать сочетание технологического суверенитета и развития внутреннего спроса. Инвестиции в собственное производство — микроэлектронику, станкостроение, ИТ-решения и глубокую переработку сырья — создают добавленную стоимость и качественные рабочие места. В этом контексте лизинг позволяет распределить финансовую нагрузку. Госпрограммы, включая субсидии Минпромторга, снижают порог входа для среднего бизнеса. Это стимулирует модернизацию там, где она критически важна для роста производительности.

Амиран Муцоев, председатель правления АО «ХК "Остров мечты"»:

— Сегодня одними из ключевых драйверов роста российской экономики могут стать индустрия развлечений, развитие внутреннего туризма и масштабная городская инфраструктура, создаваемая для этих целей. Это один из немногих рынков, формирующих мультипликативный эффект сразу для десятков отраслей: строительства, транспорта, гостиничного бизнеса, ритейла, общественного питания и сервисной экономики. Современные культурно-развлекательные кластеры создают новые центры потребления, стимулируют внутренний спрос и позволяют удерживать деньги внутри страны. В условиях высокой конкуренции за человеческий капитал именно качество городской среды и уровень впечатлений становятся важными факторами экономического роста и развития регионов.

Феликс Блинов, гендиректор инвестгруппы «РВМ Капитал», президент РГУД:

— Если отложить в сторону негативные эффекты для экономики, связанные с геополитикой и СВО, то я бы отметил два ключевых фактора для ее возможного роста. В первую очередь это курс доллара. Если бы он был выше, хотя бы 85–90 рублей, которые ранее прогнозировали, экономика точно работала бы лучше. Сейчас многие наши товары продаются в убыток, спрос и объемы поставок сократились. Наш экспорт сегодня по ряду ключевых позиций экономически нецелесообразен. Как только курс двинется, все «задышит». Этот момент даже более определяющий, чем снижение ключевой ставки. Текущая ставка в 14,5% уже близка к нормальной ставке для развивающихся стран — приблизительно 10%, при которой уже можно развивать проекты.

Игорь Кузьмин, основатель ресторанного гида Restoclub:

— Драйвер роста — внутреннее потребление и сервис. Российский рынок общепита по итогам 2025 года достиг 4,3 трлн рублей — это сопоставимо с автопромом, но об этом почти не говорят. За этими цифрами 240 тыс. точек, миллионы рабочих мест, налоги, аренда, оборот. Когда мы обсуждаем, что движет экономикой, мы по привычке смотрим только в сторону заводов и инфраструктуры. Но реальный рост последних лет дает сервис: еда, доставка, гостеприимство, индустрия впечатлений. Это та часть экономики, которая ближе всего к людям и быстрее всего реагирует на спрос. Туда и нужно вкладываться.

Павел Марышев, директор по развитию ГК «Энергия Плюс»:

— Санкционные реалии подталкивают российские транснациональные компании, в первую очередь — топливно-энергетического комплекса, к поиску новых перспективных рынков. В данном контексте рынки африканского континента могут стать драйвером роста российской экономики. В среднем темпы ежегодного роста ВВП для африканских стран колеблются в районе 3–6%, а в ряде стран — в Руанде, Эфиопии, Бенине, на Сейшельских островах — превышает 8%. Африканские государства могут стать не только источником рабочей силы, но и каналом сбыта российской продукции. Российские ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) и «Росатом» уже доказали «платежеспособность» макрорегиона, а логистическая инфраструктура транспортного коридора «Север — Юг» может стать готовым решением для мультимодальных перевозок в африканском направлении. Существующий товарооборот между Россией и странами Африки в 2025 году составил $28 млрд, а к 2030 году достигнет $50 млрд. Однако для укрепления торговых отношений требуются взаимодействие на межправительственном уровне, координация между отраслевыми сообществами и серьезная работа через институты развития внешней торговли.

Юрий Петров, генеральный директор ГК «Сантэнс»:

— Драйвером роста российской экономики может стать системное развитие собственных фармпроизводств согласно стратегии «Фарма-2030». Уверенная локализация ключевых лекарств, инвестиций в высокотехнологичные производства, научные центры и талант людей — позволят России не только обеспечить стабильный внутренний спрос, но и выйти на экспорт лекарств и технологий. Это создаст новые рабочие места, укрепит импортозамещение и сделает фармацевтический сектор заметным драйвером инновационного и полномасштабного роста экономики.

Дмитрий Солопов, основатель коммуникационной группы «Прогресс»:

— Драйвером для российской экономики может стать только снижение налогов, в первую очередь НДС, а также налоговой нагрузки на малый и микробизнес. Необходимо вернуть программу пониженных социальных взносов для малых предприятий. На фоне падения спроса по всем отраслям это единственное, что может изменить негативный тренд.

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов:

— Для устойчивого роста экономики важен инвестиционный ресурс. Эффект от инвестиций должны чувствовать граждане в виде высокого уровня качества жизни. Способ повысить инвестиционный капитал — это расширение возможностей институциональных инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Это позволит обеспечить материальное благополучие населения в условиях бюджетного дефицита. В этом контексте важное значение приобретают корпоративные пенсионные программы, развитие которых будет способствовать привлечению в экономику длинных денег. Потенциал дальнейшего развития значителен: рост охвата программами негосударственного пенсионного обеспечения с текущих 8% до 20% занятого населения способен привлечь на рынок до 3 трлн рублей. Для этого достаточно участия 14,7 млн человек со средним взносом всего 3 тыс. рублей в месяц. Кроме того, благодаря развитию корпоративных пенсионных программ будет расти количество людей, получающих дополнительную пенсию в рамках НПО.

Сунь Тяньшу, председатель совета директоров ПАО «КИФА»:

— Одним из ключевых драйверов для российской экономики я вижу глубокую политику импортозамещения. При этом важно не ограничиваться заменой отдельных импортных товаров или сборкой из зарубежных компонентов. Мы должны сосредоточиться на интенсивном развитии отраслевых промышленных кластеров, обеспечивающих локализацию. Речь идет о выстраивании всей производственной цепочки внутри страны, охватывающей как собственную сырьевую базу, так и производство необходимых комплектующих и готового продукта. Опыт Китая показал, что именно такой комплексный подход формирует крепкую, самодостаточную и конкурентоспособную экономическую базу. Это наш путь к технологическому суверенитету и устойчивому развитию России.

Сергей Рябокобылко, управляющий партнер Commonwealth Partnership:

— Безусловно, восстановление экономики в 2026–2027 годах будет невозможно без значительного снижения ключевой ставки. Но когда регулятор все-таки снизит ставку, риски для экономики все же останутся, поэтому важно думать о том, как бороться с ними в среднесрочной перспективе.

Снижение ключевой ставки должно стимулировать восстановление внутреннего спроса на товары и услуги. Однако если бизнесу не удастся справиться с растущим спросом и произвести достаточно товаров и услуг в силу дефицита кадров (который пока стоит не так остро, но может усугубиться в будущем), то существует риск повторного разгона инфляции, и тогда устойчивый экономический рост снова может оказаться под вопросом.

Из всех факторов производства (капитал, предпринимательские способности, деньги, люди) наиболее остро стоит именно кадровый вопрос. Таким образом, чтобы российская экономика росла и этот рост был устойчивым, требуется увеличение производительности труда той рабочей силы, которой мы располагаем сейчас. И на руку российской экономике здесь играют глобальные тренды на роботизацию и автоматизацию в ручном труде, а также применение искусственного интеллекта — в труде умственном.

Денис Лактионов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Ленинградской области:

— Главные драйверы роста — защита инвестиций и доверие к системе. Судебные споры тянутся годами, деньги компаний заморожены. Цифровизация правового поля могла бы разморозить миллиарды. Экономика растет там, где бизнес защищен, а не парализован.

Никита Фомичев, генеральный директор компании «УДС-Проект»:

— Если обратиться к мировому опыту, то развитие транспортной инфраструктуры (скоростных автомагистралей, новых железнодорожных сетей, транспортных проектов внутри крупных городов, а также новых дорог, связывающих регионы) может подстегнуть развитие всей российской экономики. Развитие транспортных проектов создает рабочие места не только при их реализации, но и способствует созданию сопутствующей инфраструктуры. На примере Петербурга мы видим, как введение КАД, ЗСД и активное создание широтной магистрали скоростного движения стало драйвером роста новых районов не только в черте города, но и в Ленинградской области и стимулировало появление не только жилья, но и новых производственных площадок.

Сергей Латышев, генеральный директор компании «Градостроительные компетенции»:

— Масштабное инфраструктурное строительство было и будет драйвером роста. Надо обратить внимание на огромный потенциал устаревших индустриальных зон, окружающих исторические центры городов. При грамотном редевелопменте заброшенные территории возвращаются в экономику и становятся активным стимулом развития для разных сегментов бизнеса, превращаясь в монофункциональные районы с жилыми кварталами, деловыми центрами и общественными пространствами. В Петербурге мы видим успешные примеры подобного редевелопмента: Новая Голландия, «Севкабель Порт», территории вокруг Обводного канала. Но в городе остается еще большое количество неосвоенных «серых» зон (например, вокруг станции метро «Электросила» с устаревшей советской застройкой). Комплексное развитие таких территорий способствует росту экономики всего региона.

Гузель Проценко, генеральный директор компании «Альфа-Форекс»:

— Одним из главных драйверов роста российской экономики в ближайшие годы может стать развитие финансовых рынков и расширение линейки инвестиционных инструментов для трейдеров и инвесторов. Речь идет как о классических биржевых и внебиржевых продуктах, так и о более глубокой интеграции финансового сектора с рынком цифровых финансовых активов. Это позволит привлечь в российскую юрисдикцию новых инвесторов и повысить объем внутренних инвестиций в экономику. Дополнительным драйвером станет рост числа частных инвесторов и развитие механизмов привлечения длинных денег в промышленность, инфраструктуру и технологические проекты.

Дмитрий Гречухин, генеральный директор АО «Романов»:

— Драйвером роста российской экономики может стать развитие отечественного промышленного производства, особенно в таких стратегически важных сферах, как машиностроение и автомобильная отрасль. Очевидно, устойчивость экономики напрямую зависит от способности страны самостоятельно разрабатывать ключевые технологические решения, производить технику и комплектующие. Санкт-Петербург яркое тому подтверждение. Сегодня здесь фактически заново формируется автомобильный кластер: на площадках бывших европейских автогигантов запускаются новые отечественные проекты. Одним из них стало и наше предприятие, в конце прошлого года мы начали серийное производство тяжелых грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Тарас Спивак, генеральный директор ГК «КСК»:

— Драйвером роста российской экономики является совокупность факторов: проекты развития, в том числе инновационные, доступное финансирование и поддержка со стороны государства. Например, создание первого отечественного высокоскоростного поезда и высокоскоростной магистрали стало мощным импульсом для экономики и промышленности: развитие новых технологий, материалов и производств, заказ для десятков предприятий и новые рабочие места. В таких амбициозных проектах ключевую роль играют и снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и эффективная господдержка, и координация, например, со стороны Минпромторга России и Фонда развития промышленности. Такой подход стимулирует внутренний спрос и формирует новые кластеры компетенций. В результате экономика сможет конкурировать на мировом уровне и обеспечивать технологический суверенитет России.

Александр Андрианов, генеральный директор GloraX:

— Главным драйвером роста российской экономики может стать повышение производительности — через инвестиции в технологии, автоматизацию и обновление производственных мощностей. В условиях кадрового дефицита именно эффективность становится ключевым ресурсом роста. Важную роль будут играть отрасли с высоким мультипликативным эффектом: промышленность, логистика, энергетика, IT и строительство. Строительная отрасль в этой логике играет особую роль: она формирует инфраструктуру, городскую среду и напрямую поддерживает инвестиции, занятость и внутренний спрос. При снижении стоимости капитала инвестиции в технологии, инфраструктуру, промышленность и строительство смогут запустить более долгосрочный и устойчивый экономический рост — не только за счет потребления, но и за счет развития производственной базы.

Евгений Клец, коммерческий директор резиденции «Реликт»:

— Мы видим главный драйвер в синергии туризма и строительства. Спрос на качественные средства размещения устойчиво превышает предложение. Это ограничивает турпоток, но стимулирует запуск новых проектов. В России лишь около 1% гостиниц относится к категории «пять звезд». Ежегодный ввод номерного фонда держится на уровне 8–10 тыс. номеров, чего недостаточно для покрытия спроса.

Дмитрий Исаков, генеральный директор Lender Invest:

— Доля оплаты труда в ВВП за год выросла с 44 до 48% — это исторический максимум, отбирающий маржу у бизнеса. Ответ на это вызов один: CAPEX в автоматизацию. Плотность роботизации в РФ сегодня составляет 40 единиц на 10 тыс. работников. Цель к 2030 году — более 145, то есть рост в четыре раза за пять лет. Дорогие «руки» заставят экономику покупать капитал. Учитывая динамику к технологическому суверенитету, инвестиционная ставка должна быть сделана на производителей промышленной робототехники, систем ЧПУ, промышленного ПО и интеграторов.

Александр Кульгинский, управляющий партнер IT-Agency:

— На банковских вкладах сейчас сосредоточен рекордный объем средств населения. По мере снижения ключевой ставки доходность депозитов падает, поэтому значительная часть этих денег в ближайшее время начнет искать новое применение: недвижимость, автомобили, техника, фондовый рынок. Если предложение к этому моменту окажется не готово, мы рискуем получить новый виток инфляции, возможно, более жесткий, чем в конце 2024 года. Реальным драйвером роста способны стать опережающие инвестиции и налоговые льготы для отечественного производства: АПК, машиностроения, автопрома, IT. Расширение мощностей абсорбирует потребительский спрос, создаст рабочие места, загрузит подрядчиков, и запустит маховик роста вместо очередного инфляционного цикла.

Елена Тверезовская, директор логистической компании «Пеленг»:

— Одним из стимулов роста для российской экономики может стать внедрение программ льготного кредитования — это критически важно для развития производства и логистики. В сфере морских грузоперевозок приоритетом выступает обновление и расширение флота под флагом РФ. Для реализации этой задачи необходимы целевые меры господдержки: субсидированные кредиты на покупку судов, налоговые льготы. Это позволит нарастить объемы перевозок внутри страны и укрепить позиции России на международном логистическом рынке.

Владимир Ковалев, основатель компании Ziggurat Development:

— Главный драйвер — это, безусловно, снижение ключевой ставки. Второй — снижение налогового бремени, особенно для малого бизнеса. Важным драйвером я также считаю установление моратория на внесение изменений в денежно-кредитную политику на пять-семь лет. Инвестору невозможно просчитать любой проект в условиях постоянных изменений условий игры.

Кроме того, росту экономики может способствовать ряд реформ, направленных на улучшение жизни рядовых граждан: семейная ипотека, снижение таможенных пошлин на автомобили и другие товары первой необходимости. Важны и реформы в сфере образования и Трудового кодекса. И тут основное — введение персональной ответственности работника перед работодателем, платное высшее образование и отмена ЕГЭ.

Наталья Фролова, генеральный директор City&Malls PFM:

— Здоровая экономика — это здоровый бизнес, а залог здоровья бизнеса — в стабильности и предсказуемости регуляторной политики. По данным McKinsey, 54% ВВП развитых стран — это малый и средний бизнес. И мы должны стремиться к росту предпринимательской активности, ослабляя барьеры для развития и инвестиций.

Налоги, дополнительные сборы, масса контрольных процедур и другие препятствия больше мешают развитию предпринимательства. Важно предоставить потребителю выбор, и он сам определит, где ему удобно, быстро, вкусно или наоборот. Он сам проголосует рублем. Государство от этого только выиграет, рост бизнеса обеспечит органический рост и доходов государства в виде налогов и сборов.

Иван Починщиков, управляющий партнер IPG:

— Если говорить о драйверах роста российской экономики, то ключевой потенциал сегодня сосредоточен в развитии регионов и формировании точек роста вне крупнейших агломераций. В регионах существует значительный, во многом нераскрытый потенциал, который во многом ограничен не столько локальными факторами, сколько масштабом страны и большими расстояниями, влияющими на структуру спроса.

Спрос в России в высокой степени стратифицирован: проекты, которые востребованы в одном регионе, не всегда масштабируются на всю страну. При этом в ряде территорий, например в Сибири, формируются устойчивые локальные рынки с собственной логикой потребления, где большие расстояния воспринимаются иначе и не являются ограничением для пользователей.

В этих условиях развитие региональной экономики во многом должно опираться на локальные проекты, ориентированные на внутренний спрос. Попытки создавать универсальные решения федерального масштаба сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, в том числе в части транспортной доступности.

Дополнительным фактором является специализация регионов. Она не формируется искусственно, а уже сложилась исторически: у каждого региона есть свои сильные стороны и конкурентные преимущества, которые могут и должны становиться основой для дальнейшего экономического роста.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино»:

— Главный драйвер не отрасль и не одна большая программа. Главные драйверы — доверие людей к своей стране и качество среды, в которой они живут. Жилье, города и инфраструктура разгоняют внутренний спрос и удерживают человеческий капитал в регионах, даже когда государство не вкладывает туда бюджетные ресурсы. Когда житель Нижнего Новгорода или Калининграда видит у себя в городе среду уровня столицы, у него меняется горизонт планирования. Он строит семью, открывает бизнес, вкладывается в детей. Экономика растет не от экспорта, а от внутреннего рынка. Девелопмент здесь не следствие роста, а его условие.

Василий Селиванов, руководитель холдинга Legenda:

— Экономика — не та резиновая штука, которую можно натянуть на глобус. Она очень конкретная и жесткая. И законы у нее тоже жесткие, их нельзя натянуть. Экономика такая же точная наука, как и математика. В математике дважды два всегда четыре, как бы ни хотелось, чтобы было шесть или семь. И даже нынешняя особенная ситуация, которую мы имеем в стране, не может изменить этого правила: дважды два всегда останется все равно четыре. Поэтому что делать — давно известно, но делается ровно обратное. И когда вследствие становится все хуже и хуже, не надо спрашивать бизнес: «Что делать?» Надо прямо сейчас начинать хоть что-то делать, потому что потом это будет делать не с кем!

Сергей Грибанов, основатель компании INSYTE Electronics:

— Главным драйвером роста станет экспорт технологического суверенитета в страны Глобального Юга. Мы исчерпали потенциал простого импортозамещения. Прямо сейчас российская экономика учится создавать комплексные инфраструктурные продукты. Это независимые энергосистемы, передовые финтех платформы, решения для кибербезопасности и умного агротеха. Развивающиеся страны нуждаются в современных технологиях без политического давления. Наш исторический шанс заключается в переходе от продажи базовых ресурсов к экспорту готовых цифровых и промышленных экосистем. Именно такой подход обеспечит долгосрочный приток капитала. Сейчас мы это видим и этим занимаемся. Это Таиланд, Китай, ОАЭ.

Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл»:

— Предприниматели в шутливой форме иногда говорят: «Дайте нам десятую ставку, доллар по 100 и не мешайте — сами все сделаем». Но за этим стоит жесткая экономика. Здесь два разных механизма. Первый — сбережения. Когда доходность депозитов станет ниже маржинальности реального бизнеса хотя бы в полтора раза, деньги вкладчиков начнут перетекать из банков в живые проекты. Людям станет интереснее инвестировать в бизнес, чем держать средства на вкладах. Второй — кредиты. Бизнес сможет активно брать займы, когда ставка по кредитам окажется ниже доходности самого бизнеса. Пока ключевая ставка выше реальной маржинальности малого и среднего бизнеса, кредиты не работают как драйвер роста. Как только ставка опустится хотя бы до 12%, заработают оба канала: и инвестиции от вкладчиков, и доступные кредиты. Это и даст бизнесу возможность нормально развиваться без постоянной оглядки на стоимость фондирования.

Мария Попова, генеральный директор компании ООО «ВИВЭД»:

— Главное, что помогает российской экономике расти,— снижение издержек во внешнеэкономической деятельности и ускорение оборота капитала. Сейчас бизнес теряет до 10–15% прибыли из-за платежей, логистики и сложных регуляторных процедур. Поэтому реальная возможность — упрощать расчеты с другими странами, развивать надежные платежные маршруты и переходить на единый цифровой документооборот в перевозках. И еще: системно работать через третьи страны — это теперь нормальная модель торговли. Сегодня экономика будет расти не за счет расширения рынков, а благодаря повышению эффективности. Так, если снизить транзакционные издержки, даже текущие обороты могут каждый год давать +2–3% ВВП.

Алексей Гончаренко, партнер международной группы Minale Tattersfield в России:

— Думаю, сейчас надо развивать в России те точки роста, которые были всегда и которые будут работать независимо от внешней экономической ситуации и политики. Например, у нас есть очевидный запрос на развитие внутренних территорий: крупные города, туристические центры, дороги, вокзалы, аэропорты — все, что с этим связано. Часть программ по развитию внутреннего туризма уже работает: скажем, сейчас активно развивается Псков, Пермский край. Мы иногда участвуем в подобных проектах, делаем брендинг регионов. На это развитие есть спрос. Люди готовы ехать и потреблять внутренний туристический продукт, а он тянет за собой развитие инфраструктуры и, в частности, HoReCa — это отели, рестораны, кафе. Здесь надо отрабатывать инструменты, которые у нас пока на низком уровне: брендинг городов, архитектурные и урбанистические проекты, облагораживание пространств, разработку таких концепций, как марины, например — у нас огромное количество водных территорий, которые совершенно не окультурены. Это инвестиционно привлекательно и для девелоперов, и для туристического сектора.

Наталья Кучковская, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ:

— Сегодня главным топливом для ВВП становится не спрос, а создание собственного технологического предложения. Мы прошли этап латания дыр и импортозамещения, теперь драйвер роста — это формирование закрытых индустриальных экосистем. Ключевой потенциал скрыт в роботизации: в условиях кадрового дефицита выигрывает тот, кто инвестирует в замещение линейного персонала «цифрой». Вторым мощным стимулом станет развитие частно-государственных наукоградов, где бизнес диктует повестку фундаментальной науке. Экономика должна расти за счет сложной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт в страны Глобального Юга. Настоящий рывок обеспечат не дотации, а снятие регуляторных барьеров для внедрения прорывных отечественных разработок в реальный сектор. Будущее за интеграцией ИИ в тяжелую промышленность — это наш путь к новому качеству роста.

Владимир Панкратов, генеральный директор компании «Академия франчайзинга»:

— Всегда главный драйвер роста — строительство. Но не в декларациях — именно реально доступная ипотека, вменяемые цены на материалы, сопутствующий сервис. Сегодня ни того, ни другого в полной мере нет. Стройка — это быстрый мультипликатор: запущенные проекты тянут за собой десятки отраслей — от производства до инфраструктуры. Так было в США в период «Нового курса» в 1930-е и в Европе после войны до 1960-х. Без перезапуска строительного цикла рост экономики будет оставаться скорее отрицательным, чем реальным.