Адаптация вместо роста

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2025 года сократились на 2,3%, в первом квартале 2026-го — уже на 4,5%. При этом на банковских депозитах лежит 67 трлн рублей, на бирже зарегистрировано более 41 млн частных инвесторов. Капитал в стране есть. Он просто не идет туда, куда нужно.

Разворот на Восток состоялся как факт, но не завершился как система. Дружественный капитал из Китая, Индии, Турции и ОАЭ за четыре года достиг $36,7 млрд — это меньше четверти того, что ушло вместе с западными инвестициями. Китай сегодня контролирует около 60% российского импорта. Петербург, десятилетиями ориентированный на Европу, видит в КНР уже 40% внешнеторгового оборота. Торговые потоки перенастроены. Производственная база — нет.

Малый и средний бизнес демонстрирует то, что аналитики называют парадоксом роста: число субъектов МСП растет, обороты падают. В Петербурге финансовые результаты организаций в январе 2026 года снизились на 24,3%. Налоговая реформа встроила в систему стимул не расти: компании искусственно сдерживают выручку, чтобы не выйти за льготный порог. Альтернатива — уход в «серую» зону.

Рынок онлайн-торговли за восемь лет вырос почти в семь раз, но средний чек снижается, темпы замедляются. Маркетплейсы собирают 81% всех заказов — рынок не расширяется, а перераспределяется. Покупатель стал заказывать чаще и дешевле. Это не поведение растущего потребителя.

Демография довершает картину. Доля работников старше 60 лет достигла 12%, доля молодых специалистов 23–30 лет сократилась до 11%. К 2030 году потребуется заместить около 11 млн рабочих мест — столько людей уйдет на пенсию. Автоматизация закрывает часть дефицита, но смещает его: вместо нехватки разнорабочих появляется нехватка операторов и наладчиков.

Пять разных сюжетов об одном. Экономика научилась работать в новых условиях. Адаптация как постоянный режим — это устойчивость. Но не рост.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Экономический форум»