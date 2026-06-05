Новые маршруты лета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЛИНА СТОЛЯРОВА Фото: ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Как мы принимаем решение о том, где провести отпуск? Отправной точкой становятся и рассказы друзей, и кинопремьеры, и желание исполнить давнюю мечту. В числе нетривиальных мотивов для путешествий — кулинарные, и пример сразу нескольких стран Латинской Америки убедительно демонстрирует нам силу гастродипломатии. Тысячи туристов готовы преодолевать сотни километров, чтобы открыть для себя новую страну через ее вкусы: например, чтобы попробовать мексиканскую сесину — вяленное на солнце мясо — или узнать, чем текила отличается от мескаля. Мексиканская кухня действительно стала частью туристического бренда страны: наряду с историческими архитектурными достопримечательностями она признана объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Поставить богатое кулинарное наследие на службу туристической привлекательности своих стран взялись и другие государства региона — Аргентина, Перу, Бразилия Доминикана — и преуспели. Как отмечает в одном из материалов выпуска Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии, гастрономия превратилась в инструмент коммуникации, и очень эффективный. Местная гастрономия помогает странам раскрывать свое культурное своеобразие, формировать устойчивые положительные ассоциации и в итоге достигать стратегических целей построения национальных брендов.

«Для меня знакомство с новым городом всегда начинается с рынка: именно там я чувствую пульс города и нащупываю с ним общий язык»,— признался мне как-то знакомый шеф-повар. Как показывает практика, для того чтобы оценить преимущества подобного подхода, вовсе не требуется быть спецом в кулинарии. Вполне достаточно желания почувствовать вкус жизни. Перефразируя знаменитую поговорку: путь к сердцу туриста лежит через его желудок. И приятно, что конкурирующих маршрутов становится все больше.

Галина Столярова, редактор «Коммерсантъ Стиль Travel»