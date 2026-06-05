Первый цифровой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Воздушные ворота Северной столицы Фото: Воздушные ворота Северной столицы

У команды Пулково есть цель: сделать незаметными для пассажира все предполетные формальности. Регистрация на самолет по улыбке, бесконтактный досмотр и посадка на рейс без паспорта. Путь от парковки до гейта — 15 минут для любого пассажира. Таким будет аэропорт будущего. Таким будет Пулково.

Летом 2026 года биометрия, первый шаг построения бесшовного аэропорта, перестает быть технологией из научной фантастики и становится обыденной частью путешествий.

Пулково — первый аэропорт страны, который внедрил биометрию при посадке на внутренние рейсы. К эксперименту присоединился столичный Шереметьево. Теперь без паспорта можно полететь самолетом национального перевозчика из Петербурга в Москву. Что это дает путешественнику? Скорость, безопасность и совершенно новый уровень сервиса.

Наша стратегическая программа инноваций — это системный подход, в котором биометрические решения, наряду с внедрением роботов и автоматизацией, занимают ключевое место. Мы создаем единую систему управления, которая будет помогать пассажиру на каждом этапе путешествия. Меньше стресса — больше время на приятные моменты.

Нововведения — это всегда совместная работа. Мы ведем эту работу совместно с правительством Российской Федерации, администрацией Петербурга, Центром биометрических технологий и биометрическими сервисами «Мигом», авиакомпанией «Аэрофлот» и многими другими нашими партнерами по инновационным проектам. Теперь я приглашаю и пассажиров присоединиться к тому, чтобы создавать самый инновационный аэропорт в стране и мире. Тестируйте и проверяйте наши решения, пользуйтесь биометрией и другими инновациями Пулково. Делитесь своими впечатлениями и опытом, ведь все наши проекты мы делаем именно для вас.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)