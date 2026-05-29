Бывший топ-менеджер «Автодор-Лизинга» возглавил фирму, изъятую у экс-депутата ЗСК

Бывший генеральный директор ООО «Автодор-Лизинг» Юрий Усов назначен руководителем национализированной группы компаний «Стройюгрегион», которая ранее принадлежала экс-депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко.

«Стройюгрегион» зарегистрирован в Новороссийске. До недавнего времени группа находилась под контролем Александра Карпенко, который также занимал пост руководителя Союза дорожников Кубани. Однако в конце февраля компания, наряду с рядом других дорожно-строительных организаций региона, была обращена в собственность государства по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ.

ГК «Стройюгрегион» является крупным игроком на дорожно-строительном рынке юга России. Отмечается, что группой построено и введено в эксплуатацию более 250 объектов, в том числе реализованы проекты совместно с ГК «Автодор».

Александр Карпенко выступил с заявлением после решения суда об изъятии имущества и бизнеса группы компаний «Стройюгрегион». В обращении к сотрудникам господин Карпенко отметил, что за 15 лет работы коллектив прошел путь «от нуля», начиная с займов и закладов квартир для выплаты заработной платы. Господин Карпенко поблагодарил коллектив за верность, труд и преданность делу, отметив, что у группы на реализации остаются 54 объекта, которые необходимо завершить.

Наталья Решетняк