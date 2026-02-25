Депутат ЗСК Карпенко прокомментировал изъятие «СтройЮгРегион»

Депутат Александр Карпенко выступил с заявлением после решения суда об изъятии имущества и бизнеса группы компаний «СтройЮгРегион». Он в своем Telegram-канале сообщил, что 25 февраля 2026 года права собственности на юридические лица ГК перешли к Российской Федерации.

Фото: пресс-служба «Союз дорожников Кубани»

В обращении к сотрудникам господин Карпенко отметил, что за 15 лет работы коллектив прошел путь «от нуля», начиная с займов и закладов квартир для выплаты заработной платы. По его словам, группа построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов, включая проекты с ГК «Автодор», управлениями дорог «Черноморье» и «Москва—Волгоград», структурными подразделениями «Росатома» и муниципальными заказчиками. Деятельность охватывала Москву, Тамбов, Волгоград, Ростов, Крым, Санкт-Петербург, Адыгею и Ставропольский край. Среди знаковых объектов депутат назвал Джубгинскую развязку, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост, мост Чемитоквадже, участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее.

Он также подчеркнул социальное значение ряда построенных объектов, в том числе исторического парка «Россия — моя история» и Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» в Динском районе Краснодарского края. Депутат поблагодарил коллектив за верность, труд и преданность делу, отметив, что у группы на реализации остаются 54 объекта, которые необходимо завершить. Он заверил сотрудников, что продолжит поддерживать их и оставаться на связи.

Ранее Центральный районный суд Сочи национализировал огромный имущественный комплекс и 19 компаний в рамках антикоррупционного дела Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко, Александра Карпенко и многих других. Александр Карпенко в ходе судебного разбирательства согласился с иском Генпрокуратуры.

Вячеслав Рыжков