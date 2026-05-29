В Сочи число предостережений владельцам собак снизилось на 10%

В Сочи в 2026 году продолжили контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с животными и правил выгула домашних питомцев. За истекший период текущего года в городе выдали 36 предостережений о соблюдении обязательных требований владельцам животных. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Контрольные и надзорные мероприятия в отношении граждан на территории Сочи в 2026 году не проводили. Власти пояснили, что причиной стало отсутствие сведений и материалов, которые могли бы стать основанием для организации проверок. При этом работа по профилактике нарушений продолжилась в формате предостережений и разъяснений обязательных требований.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в Сочи по результатам контрольных мероприятий на граждан составили два протокола об административных правонарушениях. Кроме того, жителям выдали одно предписание об устранении выявленных нарушений, шесть рекомендаций по соблюдению обязательных требований и 40 предостережений. Таким образом, количество предостережений в 2026 году снизилось примерно на 10%.

В Краснодарском крае требования к содержанию и выгулу домашних животных регулируются федеральным и региональным законодательством. За нарушение правил выгула, в том числе нахождение собак без поводка и намордника в общественных местах, предусмотрены предупреждения и штрафы. По федеральному законодательству штрафы для граждан составляют от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Закон Краснодарского края также предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

В регионе продолжают реализацию программы по обращению с животными без владельцев. На эти цели в 2026 году предусмотрели 178,8 млн руб. Средства направляют на отлов, вакцинацию, стерилизацию, маркирование и временное содержание животных. По данным муниципалитетов и федеральной территории «Сириус», на 1 апреля в пунктах содержания находились 1,4 тыс. животных без владельцев.

В 2026 году в Краснодарском крае также провели 282 контрольных мероприятия в сфере обращения с животными. В ходе проверок и обследований выявили 51 нарушение законодательства.

Мария Удовик