Бездомная собака напала на пятерых человек в Новороссийске

В Новороссийске возбудили уголовное дело в связи с нападением бродячей собаки на местных жителей. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным СК Кубани, информация о нападении бездомной собаки ранее появилась в социальных сетях. Согласно предварительным сведениям, животное укусило за ногу женщину, которая шла к остановке общественного транспорта в Борисовке. Горожанка обратилась за медицинской помощью.

После случившегося собака также укусила школьницу, ранее она нападала на трех местных жителей, среди пострадавших оказался девятилетний ребенок.

Следственный отдел Новороссийска возбудил уголовное дело о халатности. Следователи проводят необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

