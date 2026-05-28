Главные новости за 28 мая. Ростов-на-Дону и область

Производительность труда в Ростовской области с 2008 по 2024 годы выросла почти на 61%, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель.

В апреле 2026 года в Ростовской области размер среднего POS-кредита составил 59,5 тыс. руб., что на 5,1% меньше, чем аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 62,7 тыс. руб.

Жители Ростовской области с начала 2026 года совершили 82,8 млн операций через QR-коды на общую сумму 114,8 млрд руб. В регионе также продолжается активный рост биометрических операций. За год их количество увеличилось в пять раз, а объем — в 6,5 раза, достигнув 86 млрд руб.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону принял к производству иск прокуратуры Ростовской области о взыскании в доход государства 15 млн руб. с бывшего начальника городского управления МВД Сергея Шпака и его подчиненного Сергея Егоркина.

Большинство семей Ростова-на-Дону летом тратят на одного ребенка в среднем 32 тыс. руб. в месяц. При этом для многих летний сезон становится периодом заметного увеличения расходов.