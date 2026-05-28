Прокуратура потребовала взыскать 15 млн рублей с бывшего главы УМВД Ростова

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону принял к производству иск прокуратуры Ростовской области о взыскании в доход государства 15 млн руб. с бывшего начальника городского управления МВД Сергея Шпака и его подчиненного Сергея Егоркина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Иск подан исполняющим обязанности прокурора Ростовской области Александром Гацко. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства денежные средства, законность происхождения которых, по версии прокуратуры, ответчики не подтвердили.

Судебное заседание по делу назначено на 23 июня 2026 года. Сергея Шпака задержали в марте 2025 года по делу о мошенничестве и получении взятки. Вместе с ним фигурантом уголовного дела проходит сотрудник одного из подразделений полиции Ростова-на-Дону, которому также вменяются мошенничество и неправомерный оборот средств платежей.

В апреле 2026 года в ходе судебного заседания государственное обвинение заявило, что Сергей Шпак якобы требовал денежные средства за общее покровительство у концерна «Покровский».

Валерий Климов