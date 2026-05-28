Объем операций через QR-коды в Ростовской области превысил 114 млрд рублей

Жители Ростовской области с начала 2026 года совершили 82,8 млн операций через QR-коды на общую сумму 114,8 млрд руб. Об этом управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По ее словам, в регионе также продолжается активный рост биометрических операций. За год их количество увеличилось в пять раз, а объем — в 6,5 раза, достигнув 86 млрд руб.

«Платформа цифрового рубля уже завершена. Идет ее пилотирование на реальных денежных средствах»,— отметила госпожа Леонтьева.

По данным Банка России, к системе цифрового рубля уже подключены более 30 банков и около 3 тыс. клиентов. С сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые сети будут обязаны обеспечить возможность проведения операций с цифровым рублем.

В ЦБ считают, что дальнейшее развитие цифровых платежных сервисов связано как с ростом популярности безналичных расчетов, так и с расширением цифровой финансовой инфраструктуры. QR-платежи и биометрия постепенно становятся частью повседневных расчетов как для бизнеса, так и для населения.

Участники рынка отмечают, что популярность QR-оплаты среди предпринимателей растет в том числе из-за более низких комиссий по сравнению с традиционным эквайрингом. Кроме того, развитие цифровых сервисов позволяет бизнесу ускорять расчеты и снижать операционные издержки, что особенно актуально на фоне высокой стоимости заемных средств и общего роста расходов компаний.

Роман Лаврухин