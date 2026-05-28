Ростовская область почти вдвое превысила среднероссийские темпы роста производительности труда

Производительность труда в Ростовской области с 2008 по 2024 годы выросла почти на 61%, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель. Об этом заместитель руководителя Ростовстата Светлана Расташанская сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

«Производительность труда становится одним из ключевых факторов роста экономической эффективности, развития технологий и более полного раскрытия трудового потенциала»,— отметила госпожа Расташанская.

По данным Ростовстата, наиболее устойчивый рост производительности в последние два года демонстрировали обрабатывающие производства, коммунальный сектор, торговля и операции с недвижимостью. Более сдержанная динамика наблюдалась в сельском хозяйстве и строительстве.

Светлана Расташанская также обратила внимание на высокий уровень износа основных фондов в экономике региона. По ее словам, этот показатель в Ростовской области составляет 41,1%, что соответствует среднероссийскому уровню. При этом на Дону доля изношенных фондов продолжает постепенно снижаться.

Как отметил на конференции генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский, одним из ключевых инструментов повышения эффективности предприятий становятся автоматизация и роботизация производственных процессов.

«Спрос на автоматизацию и роботизацию остается высоким»,— подчеркнул господин Роменский.

По его словам, сейчас в региональном проекте по повышению производительности труда участвуют 246 предприятий Ростовской области, а средний прирост производительности у участников программы составил 52%. Одновременно продолжительность производственных процессов сократилась примерно на треть.

Проекты по внедрению роботизированных решений уже реализуются на ряде донских предприятий, включая «Ростовский завод сельхозмашин», «Полесье», «Миртек», «Ростовский завод котельного оборудования» и «Шахтинский завод “Гидропривод”».

