Объем биометрических платежей в Ростовской области вырос до 86 млрд рублей

Объем операций с использованием биометрии в Ростовской области за год увеличился в 6,5 раза и достиг 86 млрд руб. Об этом глава отделения Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

По ее словам, одновременно в регионе в пять раз выросло количество биометрических операций. В Банке России связывают такую динамику с ускоренным развитием цифровой платежной инфраструктуры и ростом популярности бесконтактных способов оплаты среди населения и бизнеса.

Наталья Леонтьева также отметила, что в Ростовской области продолжается активное внедрение новых цифровых финансовых сервисов, включая QR-платежи и операции с цифровым рублем.

«Платформа цифрового рубля уже завершена. Идет ее пилотирование на реальных денежных средствах»,— подчеркнула госпожа Леонтьева.

По данным ЦБ, к системе цифрового рубля уже подключены более 30 банков и около 3 тыс. клиентов. С сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые сети должны будут обеспечить возможность расчетов с использованием цифрового рубля.

Участники рынка отмечают, что развитие биометрии позволяет банкам и торговым сетям ускорять обслуживание клиентов и снижать издержки на проведение операций. Одновременно государство расширяет цифровой контроль и интеграцию финансовых сервисов в единую инфраструктуру расчетов.

Роман Лаврухин