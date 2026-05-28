Ростовчане летом тратят на ребенка в среднем 32 тысячи рублей в месяц

Большинство семей Ростова-на-Дону летом тратят на одного ребенка в среднем 32 тыс. руб. в месяц. При этом для многих летний сезон становится периодом заметного увеличения расходов, рассказали «Ъ-Ростов» аналитики «Альфа-Деньги».

Согласно опросу цифровой финтех-компании «Альфа-Деньги», 19% ростовчан отмечают, что летом траты на детей растут в первую очередь из-за расходов на отдых (26%), подготовку к школе (18%) и поездки в лагеря (7%). Как правило, речь идет о значительных суммах: среди тех, кто ожидает роста затрат, 24% планируют дополнительно потратить от 21 до 30 тыс. руб. на одного ребенка, а еще 14% — более 30 тыс. руб. У 29% расходы остаются примерно на том же уровне, что и в другие сезоны. Сэкономить удается 23% опрошенных жителей Ростова-на-Дону.

Главной статьей летних расходов семьи называют совместный отдых с ребенком — этот вариант выбрали 26% опрошенных. На втором месте — ранняя подготовка к школе (18%). Также в числе значимых расходов — поездки в лагеря и летние школы (7%), лечение и оздоровление (5%), спортивные занятия и секции (2%).

«Для многих семей лето становится поводом пересматривать привычный бюджет. 33% ростовчан рассказали, что каждый год заранее перераспределяют расходы с учетом детских летних трат. Еще 8% признались, что регулярно сталкиваются с непредвиденными расходами на детей. При этом большинство семей стараются справляться с сезонной нагрузкой без заемных средств. 46% оплачивают летние расходы на ребенка из текущего дохода, 17% используют одновременно доход и накопления, а 8% заранее откладывают деньги специально на эти цели. К кредитам, рассрочке или микрозаймам прибегают 2% опрошенных»,— рассказали аналитики «Альфа-Деньги».

Маргарита Синкевич