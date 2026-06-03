ВЭД: найти безопасный фарватер

В сфере финансовых расчетов наблюдается негативная динамика: доля успешных транзакций снижается. Более 100 российских банков отключены от SWIFT, а проходимость через прямые корреспондентские счета редко превышает 60%. Даже внутригрупповые переводы через зарубежные «дочки» сталкиваются с усиленным комплаенсом. Международные операции теперь требуют расширенного документального обеспечения, что стимулирует рост числа платежных агентов. Их комиссии (4–8%) уже сравнялись с прямыми банковскими переводами, тарифы по которым выросли с 0,5 до 3–5%. Апрельский, 20-й пакет санкций ЕС целенаправленно ограничил агентские каналы, дополнительно замедляя проведение платежей.

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Надежный пул банков и агентов

Поскольку санкционное давление в ближайшее время вряд ли ослабеет, компаниям имеет смысл держать в поле зрения несколько надежных агентов и банков с прямыми корсчетами. Многие крупные игроки уже используют пул из десятков контрагентов, устраивая мини-тендеры. Сегодня разумнее обращать внимание в первую очередь на доходимость платежей, а не на сумму комиссии: разница в тарифах не критична, но зависшие средства ведут к кассовым разрывам. По данным ЦБ, на рубль теперь приходится 59% экспортных расчетов, а 78% товарооборота переориентировано на Азию. Индийские банки остаются лояльными, но там есть проблемы, связанные с конвертацией рупий. В Китае переводы стабильнее проходят через региональные банки, надежны также Вьетнам и Шри-Ланка.

Выбирая платежного агента, в первую очередь следует держать в фокусе проходимость. Обращайте внимание на срок работы компании и наличие реальных офисов. Если агент входит в банковскую структуру, готовую за него поручиться, это повышает доверие.

Документооборот: как не оказаться в черном списке

Будучи компанией, которая занимается аутсорсингом бухгалтерского учета и ведет значительное количество компаний с ВЭД, мы из личного опыта видим, что объем трудозатрат по обработке международных платежей значительно увеличился. С точки зрения оформления документов от участников ВЭД требуется максимальная концентрация, так как государство стремится повысить прозрачность операций. Платежи свыше 600 тыс. рублей в год требуют уведомления ФНС, а число камеральных проверок растет.

При работе с импортом обязательна проверка контрагентов: налоговые органы отслеживают цепочки поставок и придираются к логистическим документам. Попадание в черные списки, в том числе из-за работы с непроверенными контрагентами, ведет к полной блокировке счетов и невозможности возобновить деятельность.

Иностранные получатели также запрашивают полную документальную обвязку, включая подтверждение ввоза товара в третьи страны или даже наличие реального офиса в иностранном государстве.

Схемы через соседей усложнились: Киргизия запретила транзит без ввоза, в Казахстане отказы достигают 30%, а «дочки» ВТБ попали под санкции ЕС. Сегодня логистика должна строго соответствовать законодательству транзитных стран.

Корпоративная солидарность

В то время как об эффективной государственной программе поддержки импортеров и экспортеров говорить не приходится, внутрикорпоративная солидарность существует и дает результаты. Международные компании, сохранившие представительства в РФ, лояльнее относятся к задержкам в платежах. Несмотря на очевидные трудности, эти партнеры продолжают видеть перспективы российского рынка и готовы продолжать инвестировать в российские «дочки». Уровень доверия в цепочках поставок остается высоким, что смягчает последствия санкционного давления. Однако компаниям стоит учитывать рост дефицита баланса услуг на 27% и внешнеторговые риски, адаптируя финансовые стратегии под новые реалии.