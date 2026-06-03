«Обыкновенное чудо»: пять измерений любви

Весной на сцене петербургского театра «Визави» состоялась необычная премьера: здесь сыграли благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо», где в качестве актеров выступили депутат Государственной думы Николай Валуев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, а также петербургские предприниматели, чиновники, депутаты Законодательного собрания. Одним из участников постановки, режиссером которой был профессиональный режиссер Павел Каштанов, стал Сергей Сергеев, выбравший роль Волшебника. О том, как в него вошел театр, а вместе с ним и новые ипостаси любви, предприниматель рассказал изданию «Коммерсантъ Стиль Клуб».

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Спектакль как восхождение

В день премьеры я волновался больше, чем перед восхождением на Эльбрус — а я, к слову, довольно опытный альпинист. Почему возникли схожие ощущения? Эмоциональный градус получился очень высоким. Если вспоминать восхождение, то накануне подъема мы узнали о серьезных неприятностях, с которыми столкнулась группа, которая шла перед нами, и, конечно, были очень встревожены. Волнение перед неизведанным, предвкушение открытия, которое ты можешь совершить, нового опыта, который способен перевернуть твое мироощущение, мировосприятие, — новый опыт оказал очень сильное воздействие на мое мышление и, наверное, оставит след навсегда.

Волновались, конечно, мы все. Яна Смирнова, сыгравшая хозяйку, жену Волшебника, написала в своем телеграм-канале за неделю до премьеры: «Ты понимаешь, что выходишь не просто играть роль, а проживать что-то настоящее на глазах у людей. Наверно, поэтому мы так погрузились в материал. Не только в текст, а в саму суть пьесы. В историю Евгения Шварца, который не придумал "Обыкновенное чудо", а сам его прожил».

Сюжет сказки Шварца «Обыкновенное чудо» знаком многим из нас с самого детства, но, только проникнувшись этим материалом как актер, я открыл для себя новые грани такого понятия, как любовь.

Линии любви

На мой взгляд, в спектакле прослеживается пять линий любви, раскрываются пять ее ипостасей, которые, кстати, окружают нас и в жизни. Но всегда ли мы способны их разглядеть, отличить друг от друга?

Первая ипостась — классическая, через которую, наверное, проходит в юности каждый из нас: зарождающиеся, трепетные отношения между Принцессой и Медведем. Здесь есть все: и юношеский магнетизм, и искры чувств, отказ от самого себя и своих убеждений ради другого человека, и сомнения в себе, и, главное, волшебная сила любви, благодаря которой и происходит хеппи-энд.

Вторая романтическая линия демонстрирует нам сильную, уверенную, осознанную, зрелую любовь Хозяйки и Волшебника. В этой истории красной нитью проходит горечь предстоящей потери и последующего одиночества, а также безмерная глубина счастья в настоящем моменте — без каких-либо условий, купюр, иллюзий и прикрас. Ценность этого вида любви сложно переоценить — на мой взгляд, такую глубину чувств в наши дни можно встретить крайне редко. Перед нами, по сути, исчезающий вид любви, но, к счастью, он еще существует — и это не может не радовать.

Третью грань любви мы видим на примере отношений Эмилии и трактирщика. Это тот случай, когда из-за одной ошибки, совершенной в молодости, на долгие годы разошлись пути влюбленных. И вот удивительным образом, несмотря на десятилетия разлуки, на бури, гром и молнии прошлых отношений, искра не угасла и при встрече вспыхивает с новой силой. Есть ли подобным эмоциям место в современном мире? Безусловно! Примеров тому множество.

Четвертый вид любви — искренняя, бескомпромиссная и безграничная, эгоистичная любовь к самому себе. Ее проявления мы можем наблюдать у министра-администратора — того самого, который во всем известном фильме напевает песенку про бабочку, которая «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». Надо сказать, что подобную жизненную философию транслируют сегодня многие блогеры, инфлюенсеры. Буквально из каждого утюга звучат и летят прямо в сердце стрелы с посланием «Люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех». Есть ли в этом посыле правда? Считаю, что нет. Жить исключительно ради себя — утопия, навязанная человеку и противоречащая его природе. Она тем не менее вполне реальна, встречается нередко, но, я уверен, неизбежно потерпит поражение от истинной любви.

Пятое измерение любви — возможно, одно из самых трогательных. Именно ее проявляет непутевый отец, король, по отношению к своей дочери. При всех своих многочисленных пороках, несмотря на хамство, грубость, бессердечность, самодурство и безответственность, король искренне любит свое дитя. Ради дочери и ее счастья он готов пойти на все что угодно — и в этом отношении он ничем не отличается от подавляющего большинства отцов. Нельзя не отметить, что, как показывает спектакль, дочь отцовскую заботу не ценила, возможно в силу юношеской неопытности. В будущем, позврослев, она, конечно же, поймет, насколько важно для нее такое отношение.

Как откликаются мне разные грани любви: на сцене и в жизни? Неожиданно для меня самого отозвалась мне сюжетная линия Эмилии и трактирщика — может быть, потому, что ситуация уж очень жизненная. И на мой взгляд, сыграли актеры настолько убедительно, что, признаюсь, можно сказать, слезу пробили. А если серьезно, я видел, как ребята волновались, как эмоционально проживали этот материал и им их роли точно нелегко дались. Как говорится, не медным пятаком, а серебряным дублоном пришлось заплатить за каждый миг проживания на сцене.

Шаг в неизвестность

Пьеса Шварца — о смелости сделать шаг в неизвестность, расстаться с прежней, хорошо знакомой, привычной и в чем-то безопасной, но изжившей себя жизненной философией. Выбрав любовь, сделать шаг навстречу себе настоящему — несмотря на множество страхов: отвержения, близости и даже смерти. Для многих участников спектакля шагом навстречу себе стал выход на сцену. «Обыкновенное чудо» вошло в жизнь каждого из нас, наполнив ее новыми смыслами, новыми эмоциями, новым самоощущением.

Только лично соприкоснувшись с профессией актера изнутри, я осознал смысл выражения, которое говорит о том, что в театре не работают, а именно служат. Система Станиславского перестала быть абстракцией, стала осязаемой. Рядом с моим домом находится Дом ветеранов сцены, и я, откровенно говоря, раньше не задавался вопросом, почему ветераны? И вдруг понял. Иметь влияние на души людей — это невероятная ответственность, это работа, требующая не просто самоотдачи и актерского мастерства, а именно волшебства, зажигающего умы и рождающего душевные порывы. А это дорого стоит. Если же говорить, на что готов ради любви я сам: я осознал, что влюбляться полезно! На это и готов!

Театр стал для меня новой дорогой к себе. Моя следующая роль — Троян в благотворительном спектакле «Гостиница "Астория"», который будет ставить в «Балтийском доме» Павел Каштанов. Я только начал читать сценарий. Это тяжелая военная драма, вживаться в которую будет трудно — еще и потому, что и вокруг нас сегодня драм хватает. Но это очередной вызов, абсолютно.

Ролей социальных у меня более чем достаточно: я руководитель, отец, сын, считаю себя неплохим и верным другом. Самой важной из них считаю роль отца: мне доставляет невероятное удовольствие общение со всеми моими тремя мальчишками. Отчасти роль в театре стала для меня своего рода разведкой боем, расширением границ своих возможностей и, безусловно, это личный пример моим детям. Сыновья со мной везде: на репетициях, тренировках, мы сочиняем вместе сказки, анимируем их и договариваемся о том, что Николай Копейкин создаст к нашим историям иллюстрации. У нас команда мечты и путешествие длиной в жизнь. Именно это и есть «Обыкновенное чудо» — лично для меня.