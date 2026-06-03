Эстетическая медицина дает человеку возможность поддерживать свою молодость, энергию, а следовательно, и прекрасное состояние души. Это экологичный, вечный и высокомаржинальный бизнес. Инвестиции в себя, если их осуществить грамотно, выводят нас в гармонию между внешним обликом и внутренним содержанием. Именно в этом балансе рождается счастье, а к нему и стремится каждый.

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Как я оказался в этой отрасли? Изначально это был случайный выбор, но в какой-то момент я осознал, что это искренняя, глубокая, а главное, взаимная любовь. Мне нравится, что наш бизнес меняет судьбы людей. Когда смотрю на реальные фотографии, результаты «до» и «после», я действительно понимаю, что у человека изменилось не только самоощущение, но и жизнь.

Я и сам «опытный пользователь» косметологии. Испробовал на себе различные процедуры от лазерной эпиляции и ревитализации до разных методик по телу и по лицу. У меня есть правило: прежде чем покупать аппарат, я знакомлюсь с ним в действии.

Наши клиенты в первую очередь успешные люди, в том числе, кстати, и врачи, и другие медицинские специалисты. Конечно, женщин среди них больше. Мужчины все еще находятся на пути к пониманию того, что регулярная эстетическая косметологическая забота о себе является залогом классной внешности.

Между тем у многих статусных пациентов посещение клиник красоты вошло в привычку. Это как вторая работа: если не будешь ходить на нее, ты, фигурально выражаясь, себя запустишь. В обязательную программу часто входит аппаратный массаж. Я и сам взял его на заметку, стараюсь выполнять его хотя бы раз в неделю. Для меня важно поддерживать тело в ресурсном состоянии, и мое кредо «делай для других как для себя» — не пустые слова. Если я рекомендую кому-то ту или иную процедуру, можно быть уверенным: я опробовал ее на себе.

В нашей сфере очень важна психология: этот бизнес основан на понимании людей, умении правильно услышать их ожидания, а затем деликатно помочь им соотнести ожидания с реальностью. А это требует и выдержки, и эмпатии. Если у человека нет желания заботиться о других, то в эстетической медицине, как и в любом сервисном бизнесе, ему делать нечего. Если у тебя очень раздутое эго, то в эстетической медицине конечно, будет очень сложно. Говоря высоким стилем, мы служим обществу и человеку.

В остальном правила те же, что и в других видах предпринимательства: умение считать деньги, выстраивать процессы и мотивировать команду.

Должен сказать, что эстетическая медицина — это непростой бизнес. С одной стороны, он технологичный, с другой — достаточно консервативный. Это ниша не консолидирована, там нет большого, крупного игрока, при этом рынок постоянно растет. Нужно учитывать, что мы сильно зависим от медицинских специалистов, от врачей. А если бизнес-модель построена на сильных специалистах, то важно правильное командообразование, отбор людей, взаимодействие с ними. Медицинские специалисты знают себе цену и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Поэтому руководить ими порой сложновато.

Наша сфера не прощает циничного отношения к ней. Это сразу считывается, чувствуется. У нас эмоциональный бизнес. Клиенты и пациенты идут к нам для того, чтобы о них позаботились, чтобы расслабиться. Так что исключительное потребительство и голая коммерция в эстетической медицине не проходят. И если цель инвестора лишь заработать деньги — это не к нам.

Теперь о трендах. В России с начала 2020-х годов заметен курс на развитие аппаратных методик. Мы довольно плотно взаимодействуем с дистрибьюторами, которые сотрудничают с поставщиками из Кореи, где в развитие аппаратных технологий активно идут инвестиции, и разработки становятся все более результативными. Ожидания клиентов связаны с быстрыми результатами: вау-эффект за одну процедуру и желательно безболезненный. По моим прогнозам, этот тренд сохранит актуальность в ближайшие 5–10 лет.

Российский рынок очень конкурентный. Косметология в нашей стране превратилась из диковины, прихоти, роскошной игрушки в мастхев, естественную часть заботы о себе. Есть понимание, что молодость можно продлить, и косметология в этом реально помогает.

В глубине души у каждого человека есть лучший образ самого себя, мечта о том, как он хочет выглядеть. А настоящий специалист эстетической медицины — это скульптор, у которого в арсенале есть передовые технологии. Скульптор увидит «исходник» и непременно распознает «лучший образ», но для этого требуется время. «Лучший образ» складывается из мыслей и эмоций, которыми делится клиент, подчас обрывочно. Правильно вербализовать, описать этот образ — целый квест, потому что человеку свойственно воспринимать себя не цельно, а фрагментарно, зацикливаясь на деталях.

Понять, что на же самом деле хочет человек, и воплотить это в жизнь — ювелирная работа. Важно, чтобы разрыв между ожиданием и полученным результатом был минимальным. Есть даже такое выражение: «выстроить дорожную карту» — по ней специалист и клиент вместо идут к результату.

Косметология еще и очень приватная ниша: люди вверяют нам лицо и тело, поэтому доверие к специалисту должно быть абсолютным. Если у клиента есть сомнения, то, скорее всего, своего врача он пока не нашел. А иногда дело даже не во враче. Без регулярности косметология не работает. Нужно осознавать, что красота требует усилий прежде всего от самого человека.