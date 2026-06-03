«Летние доспехи»: стиль, комфорт, инновации

Как известно, взгляд на моду сильной половины человечества существенно отличается от картины мира, которая существует в глазах пола прекрасного. Ни для кого ни секрет, что мужчина, приобретая одежду, преследует иные цели и стремится удовлетворить потребности иного толка.

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Так сложилось с древнейших времен, что для мужской потребительской аудитории одежда — это своего рода латы, доспехи, выполняющие прежде всего защитные функции. И только во вторую очередь одежда для среднестатистических в своих предпочтениях мужчин выполняет функцию усиления внешней привлекательности. Если зимой нам нужна защита от холода и непогоды, то в теплое время года необходимы легкость, комфорт, свобода движений и эргономичность. Одежда должна быть удобной как в повседневном использовании, так и в путешествиях, в период отпусков, ведь именно в самый теплый сезон мы стремимся отдыхать больше и чаще. Редакция журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» вместе с ведущим байером мужских коллекций премиальной сети мультибрендовых бутиков «Кашемир и Шелк» Евгением Грибченковым составила правила обновления летнего мужского гардероба.

Комфортная во всех отношениях одежда выполнена из самых высококлассных материалов с применением инновационных технологий производства тканей, фурнитуры и прочих элементов. Грамотной инвестицией в гардероб станут прежде всего стилистически нейтральные и максимально практичные предметы одежды, которые с легкостью впишутся в уже существующий, сложившийся гардероб либо станут основой гардероба, который лишь начинает формироваться. В этой подборке мы рассмотрим сезонные коллекции премиальных европейских брендов именно через такую призму.

Осознанная мода и тихая роскошь в текстильной индустрии проявляются в первую очередь в том, что марки уделяют пристальное внимание передовым инновационным технологиям. Например, футболка бренда Fedeli, которая, к слову, выполнена более чем в пятнадцати оттенках и двух вариантах плотности ткани, представляет собой комфортное, практичное, универсальное изделие, которое легко комбинировать. Разнообразие цветовой гаммы — не прихоть бренда, а знак проверенного временем качества: адепты Fedeli с удовольствием возвращаются к любимой модели, дополняя свою коллекцию новыми расцветками.

Палитра марки включает в себя не только необходимые базовые оттенки, но и яркие акцентные цвета. Производитель использует высококачественный египетский хлопок GIZA, который выращивается на небольших плантациях в долине Нила. Этот вид хлопка обладает целым рядом ценных качественных характеристик. В их числе ультрадлинное волокно (до 38 мм), делающее нить более гладкой, прочной и износоустойчивой. В результате изделие меньше пилингуется и скатывается и имеет более гладкий и шелковистый вид. Нить такого качества окрашивается более равномерно и устойчива к выцветанию, этот хлопок еще и гипоаллергенен.

Футболка — необходимая вещь в мужском гардеробе, особенно когда тепло. Без белой футболки само понятие летнего гардероба просто немыслимо, а дальше уже вступают в силу ваши личные пристрастия в плане колористики.

Ритм современной жизни диктует свои принципы и подходы к формированию повседневных образов. Порой требования к дресс-коду переплетаются, и мужчине, ведущему динамичный образ жизни, требуется за сутки сменить несколько стилей и образов. И желательно еще и не приносить в жертву удобство и комфорт. В этом контексте мужчина ценит возможность составлять костюмные сеты, приобретая пиджак и брюки по отдельности, если это необходимо. Так можно смело рассчитывать на то, что оба предмета гардероба не только составят гармоничную пару, но и смогут сами по себе, по отдельности стать отправной точкой для создания нескольких новых образов.

Ткани и материалы стоит выбирать с учетом особенностей летнего образа жизни и условий использования. К примеру, бренд Peserico в линии пиджаков и брюк использует ткани прославленного производителя Loro Piana. В частности, изделия текущей коллекции выполнены из ткани Loro Piana Zelander Dream: ткань эта изготовлена из 100%-ной тончайшей мериносовой шерсти особой породы овец, которых разводят только в Новой Зеландии. Для получения такой редкой по качеству шерсти требуется особенный климат. Удивительное свойство этого материала состоит в том, что при сверхнизкой плотности и малом удельном весе получается изделие, защищенное от эффекта чрезмерного сминания, что традиционно является слабым местом большинства тонких шерстяных полотен. В итоге мы получаем пиджак и брюки, которые занимают мало места, практически не мнутся, что позволяет брать их в путешествия, не опасаясь за безупречный внешний вид, и избегать проблем с дополнительными расходами за перевес багажа.

Адептам стиля кежуал стоит обратить внимание на спортивные комплекты того же Peserico. Модели подойдут любителям высокотехнологичных тканей, таких как широко известная Loro Piana Rain System с защитой от влаги и ветра. Воздухообмен сохранен, ткань дышащая и при этом максимально комфортная в носке. Комплект представлен в благородном оттенке какао, и, кстати, аналогичный комплект есть в женских коллекциях Peserico — стильное решение для путешествий вдвоем!

Элегантным дополнением весенне-летнего гардероба станет и комплект из куртки-бомбера и брюк, изготовленных из ткани в полоску, произведенной на старинной итальянской мануфактуре Vitale Barberis Canonico, основанной еще в XVII веке. На фабрике заслуженно гордятся одним из самых обширных каталогов тканей, производимых в Европе.

Крой и стиль этих моделей задуманы как симбиоз инновационных технологий и неустаревающей классики мужской одежды. Элегантные предметы гардероба деликатно подчеркнут тонкий вкус и статус обладателя. Смесь хлопка и шерсти, из которых состоит ткань, обеспечит максимум комфорта, а классический орнамент в редкую полоску на благородном нейтральном сером фоне позволит легко интегрировать их в свой гардероб.

Нейтральный серый тон гармонично сочетается практически с любым оттенком спектра, поэтому количество удачных цветовых сочетаний тут практически безгранично. Уместным подобный комплект будет и в путешествиях, и как образ выходного дня, и даже как вариант офисного пятничного образа, когда в одежде допускается не столь строгий официальный стиль.

Полина Корнилова