Индикаторы

Возвращение ВВП

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 15 мая отметил, что после двух месяцев спада в марте внутренний валовой продукт (ВВП) России вернулся к росту, прибавив 1,8% (год к году). Месяцем ранее президент посетовал, что, по данным Росстата, в январе 2026 года ВВП снизился на 2,1%, а в феврале — на 1,5% (в мае данные были пересмотрены до –1,8% и –1,1% соответственно).

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Несмотря на улучшение макроэкономических данных, Минэкономразвития в мае снизило прогноз по росту ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%, то есть ниже прогноза ЦБ (0,5–1,5%).

О темпах роста ВВП и их последствиях читайте в статье «Минус на плюс».

В ожидании роста экспорта

Минэкономразвития 12 мая повысило прогноз российского экспорта в 2026 году с $431,5 млрд (в сентябрьской версии прогноза) до $442,2 млрд. Прогноз по импорту был повышен всего до $308,7 млрд с $308,5 млрд. Таким образом, Минэкономразвития изменило прогноз и по положительному торговому балансу в 2026 году до $133,6 млрд со $123 млрд.

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В 2025 году показатель составил $117,1 млрд (экспорт — $422,1 млрд, импорт — $305 млрд).

О путях развития российской торговли читайте в интервью главы Минпромторга Антона Алиханова «Деньгам».

Нефть не прогнулась

К концу мая на фоне затишья в Ормузском проливе фьючерсы на нефть марки Brent впервые опустились ниже $99 за баррель, однако 25 мая после «оборонительных ударов» США по иранским катерам цены вернулись к росту.

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На фоне шаткого перемирия между США и Ираном в мае Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) повысило оценку дефицита нефти в 2026 году c 0,3 млн до 2,6 млн б/с., прогнозируя среднегодовую цену Brent в $94,85 за баррель.

Как цена нефти отразилась на международных рынках, читайте в статье «Полугодие на драйве».

Госдолг США не удержать

В марте 2026 года госдолг США (UST) превысил $39 трлн, увеличившись за год на $2,9 трлн. Сильнее долг прирастал лишь в 2020 году, во время первого президентства Трампа на фоне разразившейся тогда пандемии коронавируса.

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По мнению аналитиков, опрошенных «РИА Новости» этой весной, рекордных $40 трлн американский госдолг может достигнуть уже осенью этого года — накануне выборов в Конгресс США.

О причинах и последствиях роста госдолга США для экономики читайте статью «Болезнь роста».