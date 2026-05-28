Главные новости к утру 28 мая
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником.
Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили шестичасовой выход в открытый космос.
Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии.
США нанесли удары по военному объекту в Иране.
Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах.
Уганда закрыла границу с ДР Конго из-за распространения вируса Эбола.