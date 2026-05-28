Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником.

«Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов»,— сказал Владимир Путин. Запись опубликована на сайте Кремля.

Как добавил президент, пограничная служба ФСБ — надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Он указал, что во время боевых действий с Украиной пограничники «на деле доказывают свой профессионализм, в самых сложных, нестандартных ситуациях действуют бесстрашно и решительно».