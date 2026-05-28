Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе. За бортом Международной космической станции они провели шесть часов шесть минут.

Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос установили научную аппаратуру на модуле «Звезда», демонтировали кассеты космического эксперимента «Экран-М» и сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Внутри контейнера находятся образцы микроорганизмов, которые длительное время находились в космосе.

Для Сергея Микаева выход в открытый космос стал первым. Сергей Кудь-Сверчков работал в открытом космосе второй раз. Внутри МКС за управлением роботизированной руки ERA находился космонавт Андрей Федяев.