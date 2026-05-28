Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «имеет мое полное одобрение на переизбрание». Он добавил, что господин Пашинян полностью разделяет его видение мира.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Благодаря Николу (Пашиняну,— "Ъ") мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большие высоты, чем когда-либо прежде. Сделаем (Армению) снова великой»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Как указал президент США, 26 мая госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио посетил Ереван, где заключил «несколько важных сделок для наших стран». По словам Дональда Трампа, скоро США и Армения начнут движение по «маршруту Трампа», который преобразит Южный Кавказ и «поможет замечательным американским энергокомпаниям» получить доступ к ресурсам региона.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Никол Пашинян возглавляет партию «Гражданский договор». Его основные соперники на выборах — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, а также блок «Сильная Армения», учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном. Господин Карапетян находится под домашним арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.

