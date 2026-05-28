Уганда закрыла границу с ДР Конго из-за распространения вируса Эбола

Власти Уганды распорядились немедленно закрыть границу с ДР Конго, где произошла вспышка заболевания лихорадкой Эбола. Решение носит временный характер. Оно было принято после того, как угандийские медработники заразились вирусом от конголезских пациентов, которые пересекли границу до объявления вспышки в ДР Конго 15 мая, сообщает Associated Press.

Пересечение границы будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, включая меры по борьбе со вспышками заболеваний, гуманитарные цели, перевозку грузов или обеспечение безопасности. Любой, кто въезжает из ДР Конго в условиях чрезвычайной ситуации, будет помещен в обязательную изоляцию на 21 день.

Принятая мера противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Закрытие границ может перенаправить людей и грузопотоки к неформальным, неконтролируемым пограничным переходам, что увеличивает вероятность распространения вируса.

Число предполагаемых случаев заболевания в ДР Конго приближается к 1 тыс. Более 220 человек скончались. В Уганде зарегистрировано семь случаев заражения. Один из заболевших погиб.

Влад Никифоров