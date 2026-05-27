Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии

Администрация Карабулака в Ингушетии ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за паводков. После проливных дождей в городе затопило 19 частных домов и 84 придомовые территории.

«27 мая в мэрии провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Решением главы города сложившаяся паводковая обстановка на территории Карабулака отнесена к чрезвычайной ситуации муниципального характера»,— сообщило управление МЧС по Ингушетии «Интерфаксу».

Ранее режим ЧС ввели в селе Троицкое Сунженского района. Там затоплено 22 дома и 48 придомовых территорий. Эвакуированы 75 человек.