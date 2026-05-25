Допрос митрополита Илариона в Чехии затянулся почти на девять часов

Полиция Чехии до сих пор допрашивает задержанного митрополита Илариона. Об этом сообщили его сторонники в Telegram-канале священнослужителя. Допрос начался в 9:30 мск и продолжается без перерыва.

Митрополита задержали 24 мая, когда он возвращался из православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Автомобиль, в котором он ехал, остановила полиция и досмотрела. В багажнике нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Митрополита подозревают в хранении наркотиков, заявил его помощник «РИА Новости».

В публикации в Telegram-канале митрополита отмечается, что Иларион отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Его адвокат, как ожидается, даст комментарий после завершения допроса.

В Национальном центре по контролю за наркотиками в Чехии заявили, что полиция досмотрела автомобиль после анонимного сообщения. «Я могу подтвердить, что на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков и психотропных веществ мы приняли меры в отношении транспортного средства в Центрально-Богемском регионе», — сказала Люси Шмолдасова, пресс-секретарь ведомства (цитата по Novinky.cz). В прокуратуре города Кладно заявили, что пока по уголовному делу никому обвинения не предъявили. Сегодня полицейские допросят двух задержанных, после чего будет принято соответствующее решение, передает Novinky.cz.

Митрополит Иларион был отправлен на служение в храм в Карловых Варах в 2024 году. С 2009 до 2022 года он занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. После отставки был переведен на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки. Тот заявил СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя.