МИД России потребовал освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона
МИД России считает провокацией и «неприемлемым самоуправством» задержание в Чехии бывшего главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Илариона (Алфеева). Москва требует его освобождения. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Митрополит Иларион (Алфеев)
Фото: Пресс-служба президента РФ
«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, — указано в заявлении на сайте министерства. — В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест».
По словам дипломата, российское посольство продолжит оказывать Илариону необходимое содействие.
Митрополит был задержан в Чехии 24 мая по подозрению в хранении наркотиков. Сторонники Илариона заявили, что его допрос продолжался сегодня с самого утра до вечера без перерыва. Согласно сообщению в Telegram-канале Илариона, его оставили под стражей, как минимум, до завтра.