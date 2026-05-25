МИД России потребовал освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона

МИД России считает провокацией и «неприемлемым самоуправством» задержание в Чехии бывшего главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Илариона (Алфеева). Москва требует его освобождения. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Митрополит Иларион (Алфеев)

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, — указано в заявлении на сайте министерства. — В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест».

По словам дипломата, российское посольство продолжит оказывать Илариону необходимое содействие.

Митрополит был задержан в Чехии 24 мая по подозрению в хранении наркотиков. Сторонники Илариона заявили, что его допрос продолжался сегодня с самого утра до вечера без перерыва. Согласно сообщению в Telegram-канале Илариона, его оставили под стражей, как минимум, до завтра.