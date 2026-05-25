В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии «классической подставой»

В РПЦ считают задержание в Чехии бывшего главы отдела внешних церковных связей, митрополита Илариона «грубой провокацией». Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов.

«Похоже на классическую "подставу": общеизвестно, что подбрасывание наркотиков является излюбленным способом недобросовестных правоохранителей во всем мире»,— сказал господин Выжанов ТАСС. В РПЦ призвали власти Чехии к соблюдению прав митрополита и пообещали принять «все законные меры» для оказания помощи задержанному.

Митрополита задержали 24 мая, когда он возвращался из православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Автомобиль, в котором он ехал, остановила полиция и досмотрела. В багажнике, как сообщалось, нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополита подозревают в хранении наркотиков, заявил его помощник. Иларион пока остается под стражей.

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) был отправлен на служение в храм в Карловых Варах в 2024 году. С 2009 до 2022 года он занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. После отставки был переведен на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки.