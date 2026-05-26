В Ярославле откроют звезду в честь второй победы «Локомотива»

В здании правительства Ярославской области установят вторую звезду в честь победы ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Первая звезда, посвященная победе "Локомотива" в Кубке Гагарина

Звезда будет пятой по счету. В холле уже есть звезды, посвященные победам ярославских хоккеистов в 1997, 2002, 2003 и 2025 годах. В прошлом году звезду установили в честь первого завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина.

«Новая звезда будет выполнена в едином стиле с уже установленными ранее — как символ преемственности нашей спортивной истории»,— написал губернатор.

21 мая 2026 года «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В честь команды в городе планируют назвать элемент улично-дорожной сети.

