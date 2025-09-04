В Ярославе открыли звезду в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина

В здании правительства Ярославской области открыли звезду в честь победы ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В открытии, прошедшем накануне старта нового сезона (5 сентября), также участвовал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Звезда, посвященная победе «Локомотива», стала четвертой на появившейся в здании правительства аллее звезд. В холле уже есть звезды, посвященные победам ярославских хоккеистов в 1997, 2002 и 2003 годах.

Ярославский ХК «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Железнодорожники завершили регулярный чемпионат победителями, а затем в плей-офф доказали свое право на главный трофей. С победой команду поздравил Владимир Путин.

Алла Чижова