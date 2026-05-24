В Ярославле в честь «Локомотива» назовут улицу

В Ярославле в честь ХК «Локомотив», двукратного обладателя Кубка Гагарина, назовут улицу, проспект или площадь. Об этом сообщают ярославские СМИ со ссылкой на губернатора Михаила Евраева.

Нападающие ХК "Локомотив" Александр Радулов и Максим Шалунов с Кубком Гагарина

Нападающие ХК "Локомотив" Александр Радулов и Максим Шалунов с Кубком Гагарина

О планах Михаил Евраев объявил на чемпионском параде, который проходит сегодня на Советской площади. Губернатор сообщил, что голосование по выбору элемента улично-дорожной сети проведут через неделю.

Также Михаил Евраев рассказал, что президенту ХК «Локомотив» Юрию Яковлеву намерены присвоить звание почетного гражданина Ярославской области.

ХК «Локомотив» два года подряд становится обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона КХЛ. Для победы в этом году ярославцы в финале обыграли казанский «Ак Барс».

Алла Чижова